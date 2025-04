Izetbegović: Dodik želi da završi ono što nisu Karadžić i Mladić ratom, Trojka samo zna da želi biti vlast umjesto SDA

U Sarajevu je održana sjednica Predsjedništva SDA, a nakon je se medijima obratio predsjednik stranke Bakir Izetbegović. Naveo je da je usvojeno 13 zaključaka, a da se mnogi odnose na poteze predsjednika RS Milorada Dodika.

- Završena je sjednica Predsjedništva SDA, imali smo 13 zaključaka, prvi je upućem prema Tužilaštvu i odnosi se na to da se aktiviraju svi predmeti protiv njega. Zatim, on vodi pregovore, pozivamo sve da ne učestvuju u tome jer uvijek nešto dobije od toga i doveo nas je do ovoga - naveo je Izetbegović.

Poručio je da nema pregovora s Dodikom i da očekuje reakciju Njemačke zbog postupanja prema Ani Lurman.

- Zbog napada na ministricu, očekujemo reakciju Njemačke i ostalih zemalja EU, te da se utvrdi odgovornost onih iz DKPT koja je imala obavezu da štiti ministricu i da joj se omogući da obavi poslove. Očekujemo i da se utvrdi odgovornost policije kako je omogućeno kretanje Dodiku i Stevandiću - istakao je.

Poručio je da se ustavom RS pokušavaju eliminirati Hrvati i Bošnjaci u smislu djelovanja u RS.

- Očekujemo konkretne akcije PIC i OHR-a. Očekujemo angažman OHR-a i to konkretan - istakao je.

Govoreći o Domu naroda PSBiH, rekao je da je se prvo treba završiti prethodna sjednica, a što se tiče Izbornog zakona BiH, kaže da je protuustavan neprihvatljiv SDA. Naveo je da je Trojka odgovorna za stanje u koje smo dovedeni.

- Dodik želi da završi ono što nisu Karadžić i Mladić ratom, sada želi završiti on mirnodopskim sredstvima. Trojka niti zna šta će niti kako će. Samo znaju da žele biti vlast umjesto SDA i da su spremni platiti cijenu. I plaćaju tu cijenu na štetu patriotski orijentisanih građana BiH - naglasio je.

Nametnuta Vlada FBiH je od suficita koji im je ostavio Fadil Novalić u kratkom roku napravila deficit viši od 600 miliona, a Federaciju zadužila za novih milijardu KM. Nesposobna Trojkina Vlada je Kanton Sarajevo zadužila za 640 miliona i pri tome ostvarila deficit od 170 miliona KM. Nekompetentnost, nesposobnost i rastrošnost Trojkinih kadrova ne smiju plaćati građani, koje oni uporno zadužuju ugrožavajući finansijsku stabilnost FBiH i KS - zaključio je Izetbegović.