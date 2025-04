Plenković: Izjave predsjednika SNSD-a su loše za funkcionalnost BiH i njen opstanak, potrebno smiriti tenzije

Zabrinuti smo zbog trenutne krize koja traje u Bosni i Hercegovini. Mislimo da je ona dosta ozbiljna, bilo je puno izazova za Bosnu i Hercegovinu u proteklih 30 godina, međutim, ovo sada zahtijeva da se svi vrate u ustavne okvire i da se na određen način smanje tenzije da ne dođe do bilo kakvih daljnjih napetosti.

Poručio je to predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković i lider HDZ-a Hrvatske nakon sastanka s delegacijom HDZ BiH na čelu s Draganom Čovićem.

Kazao je kako će nastojati da njihovi partneri na razini Evropske unije na idućem sastanku Evropskog vijeća rasprave situaciju u BiH.

- Ja sam tu inicijativu pokrenuo prije otprilike dva i po - tri tjedna i ona je prihvaćena, jer želimo da fokus međunarodne zajednice i to na najvišoj razini ne bude samo na drugim, ključnim i globalnim temama i žarištima poput Ukrajine ili Bliskog istoka, trgovinskih odnosa SAD i Evrope ili odnosa, pak, s Kinom. Mislimo da Bosna i Hercegovina zaslužuje pozornost i vrijeme svih evropskih lidera - kazao je Plenković.

Na naše pitanje kako je, uopće, moguće prevazići ovu ozbiljnu krizu u BiH, Plenković je kazao:

-Nama je žao da je došlo do ove možemo reći do eskalacije krize u smislu političkih odnosa pa i pravnih situacija koje su ipak nove i za Bosnu i Hercegovinu i da nije dobro da je do toga došlo. Ono što želimo je da se svi trebaju vratiti u okvire Ustava BiH a znamo da je to Dejtonski sporazum bez obzira na kasniju nadogradnju, ali tu su temelji i te temelje treba poštivati. Mislim da je jako važno da sve tendencije koje bi dolazile, recimo to tako, od redova političkih predstavnika u Republici Srpskoj, a osobito lidera SNSD - a koje bi vodile prema tome da se dođe do jačanja tendencija secesionizma i separatizma da su loše za funkcionalnost Bosne i Hercegovine, za njen opstanak. Zato smatramo da treba smiriti tenzije, vratiti se na pravi put suradnje. Hrvatska koja je susjedna Bosne i Hercegovine i sa juga i sa zapada i sa sjevera ima najveći interes da ovdje bude stabilnost i da zajednički surađujemo na daljnjem evropskom putu zemlje i na jačanju bilateralnih odnosa i to ćemo činiti u budućnosti i zato bih volio da napori koji će doći i sa strane Evropske unije budu na smirivanju tenzija, vraćanje u dijalog i poštivanje institucija BiH - kazao je Plenković.