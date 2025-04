Plenković: Inicijativa da se uvedu sankcije Dodiku na nivou EU neće proći, a ni mi kao prvi susjed to nećemo uraditi

Hrvatski premijer i prvi čovjek HDZ-a u toj državi održao je večeras u Mostaru sastanak s predstavnicima HDZ-a BiH.

Nakon sastanka je održana konferencija za medije.

- Na pitanje o tome kako Hrvatska gleda na sankcije koje su liderima iz Republike Srpske nametnule Austrija i Njemačka, a i kojima razmišljaju Velika Britanija i Švedska te da li postoje ideje u Hrvatskoj da se slično učini, Plenković je kazao kako smatra da nekakva inicijativa za usvajanje sankcija na razini Evropske unije neće proći.

- Dakle, iz svega što mi pratimo u smislu pozicije država članica da to nije realno. Što se tiče Hrvatske, mi nismo u istoj poziciji kao zemlje koje nisu prvi susjedi. Mi smo prvi susjedi. Banja Luka je doslovno od Zagreba sat, sat i 45 minuta i mi s te strane želimo slati umirujuće poruke, poruke koje će ohrabrivati ohrabrivati dijalog i vraćati stvari na pravo mjesto. A, pravo mjesto znači da se među političkim strankama i institucijama Bosne i Hercegovine nalaze rješenja za budućnost zemlje. Sve ostalo mislim da nije dobro, da bi dovodilo do većih napetosti i slabiju funkcionalnost, usporavanja europskog puta i u konačnici lošiju ekonomsku i socijalnu poziciju građana Bosne i Hercegovine, a to je ono što mi ne želimo. Mi želimo obrnuto, jer nema drugog puta osim europskog puta koji će osigurati da zemlja funkcionira skladno i da vidimo napredak i u pogledu ravnopravnosti konstitutivnih naroda, osobito Hrvata kao najmalobrojnijeg ali uopće za reformski put zemlje za plan rasta, za donošenje zakona i za veliki proces koji će tek uslijediti, a to je harmonizacija zakonodavstva Bosne i Hercegovine s evropskom pravnom stečevinom i uopće prilagodba na jedinstveno tržište, na sve mehanizme koji su danas tu. U ovakvim globalnim krizama kakve živimo danas Bosna i Hercegovina će biti puno sigurnija i njenu građani će biti puno mirniji ako ubrzaju ritam približavanja Evropskoj uniji - naveo je Plenković.