Reis Kavazović u višednevnoj posjeti islamskim zajednicama regiona: Muslimani Crne Gore izgradili instituciju koja obećava

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović započeo je danas višednevnu posjetu islamskim zajednicama u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu.

Prvi sastanak održao je u Podgorici, gdje ga je ugostio reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat-ef. Fejzić, piše Preporod.

Velika nada

Tokom današnjeg susreta dvojice vjerskih lidera, održanog u sjedištu Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, razgovarano je o jačanju saradnje, razmjeni iskustava i mogućnostima realizacije zajedničkih projekata.

– Drago mi je što sam u posjeti Islamskoj zajednici u Crnoj Gori. Imao sam priliku obići Medresu "Mehmed Fatih" i sastati se s reisom Rifat-ef. Fejzićem i njegovim saradnicima. Ovo što smo vidjeli ovdje, naravno, u veoma kratkoj posjeti, budi jednu veliku nadu da će muslimani u Crnoj Gori uspjeti sačuvati svoj, prije svega, vjerski identitet. Dakle, kao muslimani. Izgradili su Instituciju koja obećava. Postojanje medrese, prisustvo imama u džematima, u mektebima, zaista je nešto što nas raduje – izjavio je reisu-l-ulema.

Dodaje kako je reisu Fejziću prenio da će Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svim svojim kapacitetima, biti na raspolaganju muslimanima u Crnoj Gori, da podrži, kako Mešihat tako i sva druga pitanja koja se dotiču muslimana.

– I Bošnjaci i Albanci ovdje složno žive, složno grade ovu Instituciju i to je nešto što je posebno važno. Mene raduje da ćemo otići na Kosovo i u Makedoniju. Sve je to, na neki način, naše nastojanje da muslimani na Balkanu pokazuju svoj identitet i da se pomažu u onome što je hajr, što je dobro za nas kao muslimane, ali, naravno, i za sve druge ljude koji žive na ovim prostorima. Također, sve nas raduje što država Crna Gora pruža šansu muslimanima u Crnoj Gori da se osjećaju kao svoji na svome. Oni su građani ove zemlje, njihovi su korijeni ovdje, njihova postojbina je ovdje, tako treba da bude. Nadam se da će se i svi drugi ugledati na politike koje spajaju ljude, a ne one koje ih razdvajaju – kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Dodatni impuls za unapređenje saradnje

Reis Fejzić posjetu reisu-l-uleme Kavazovića smatra vrlo značajnom za Islamsku zajednicu u Crnoj Gori.

– Institucija reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je za nas adresa broj jedan. Bila je to uvijek, bez obzira što mi nismo formalno-pravno sastavni dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi, bez imalo sumnje, instituciju reisu-l-uleme doživljavamo kao i našeg vrhovnog poglavara, tako da smo izuzetno sretni i zahvalni zbog ove današnje posjete – kazao je reis Fejzić.

Dodao je da je saradnja dvije islamske zajednice postojala i ranije u raznim oblicima.

– Nadam se da će ovo biti dodatni impuls za unapređenje saradnje. Kad kažem saradnja, to je važno, ali mi prije svega Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini gledamo kao i našu instituciju, mnogo veću od naše, od koje možemo učiti i koja nam je na raspolaganju, što smo mogli čuti i iz današnjih poruka reisul-uleme Kavazovića – kazao je reis Fejzić nakon sastanka s reisu-l-ulemom Kavazovićem.