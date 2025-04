Bećirović: Neka nas niko ne uvjeravama da se bavimo sporednim temama dok ne zaustavimo napad na ustavni poredak

Član Predsjedništva Denis Bećirović nakon sastanka s visokom predstavnicom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Kajom Kalas poručio joj je dobrodošlicu u našu državu.

- Najiskrenije Vam se zahvaljujem na vrlo jasnim i preciznim porukama tokom posjete našoj državi i vjerujem da svi zajedno demokratske snage u Bosni i Hercegovini zajedno s našim prijateljima iz EU zajedno možemo sačuvati državu i ustavni poredak i mir u Bosni i Hercegovini. Postoji tragična iluzija u entitetu Republika Srpska. To je iluzija da je mogući mirni raspad države Bosne i Hercegovine. To je opasna iluzija rukovodstva tog entiteta koja može dovesti do katastrofe. Mi ćemo pravnim, demokratskim i političkim sredstvima zaustaviti sve udare na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica, Evropska unija, kao i drugi svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma, legalni visoki predstavnik, EUFOR, NATO, svi trebaju da rade svoj dio posla - rekao je Bećirović.

Poručio je da međunarodna zajednica ima i mandat i mehanizme i snagu da zaustavi rušitelje mira u ovom dijelu Evrope.