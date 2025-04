Dodik kaže da ga ne mogu srušiti, pa optužio Bošnjake da žele "šerijatski uređenu državu"

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da "neće biti srušeni ni on u RS, ni predsjednik Aleksandar Vučić u Srbiji, i da niko ne može da zabrani da Srbi u Srpskoj i Srbiji budu zajedno".

- Ne mogu oni srušiti ni Dodika, ni Vučića. Vučić ima izbornu snagu u Srbiji - rekao je Dodik.

"Mogu napraviti Kineski zid na Drini"

On je naveo da učesnici protesta u Srbiji neće na izbore i da zamajavaju narod pričom "o nekom topu", te dodao da misli da će to još malo trajati i usahnuti.

Dodik je istakao da će "Srbija ponovo da se digne novom enegijom sa novim mandatarom, te energijom Vučića koja nikada nije prestala".

- Mi živimo integrisani u RS i u Srbiji, to ne može niko da zabrani. Mogu da naprave Kineski zid na Drini neće uspjeti. Mi ćemo jednog dana kao jedan narod biti zajedno - kazao je Dodik.

On je naveo da "Srbe ne mogu natjerati da u BiH žive sa ljudima koji iskazuju mržnju prema njima i hoće osvetu, te ukazao da žele da BiH bude unitarna država, muslimanska, šerijatski uređena, a ne da Srbi participiraju tamo".

- Mi kažemo nećemo rat, oni svakog dana hoće rat. Kada ih zovemo da razgovaramo, neće da razgovaraju, jer im je kriv Vučić ili Dodik. Zašto? Zato što smo superiorniji od njih - rekao je Dodik i dodao da su "obojenom revolucijom htjeli da zaustave Vučića i Srbiju".

"Idu na to da te ubiju"

On je rekao da mu teško pada jer "njegova porodica najviše trpi zbog njega i da mu kćerka nije mogla da ode u inostranstvo na jednu kliniku zbog sankcija".

- Idu na to da te "ubiju", sruše, zato što imaš drugi politički stav, moraš da budeš poslušnik, ako nisi, onda idemo do kraja. Što nam dirate djecu, kako vas nije sramota, jeste li vi normalni, to nije fer. Ni Vučić ni ja nismo carevi, ni kraljevi, pobijedite na izborima - izjavio je Dodik za TV "Informer".

Govoreći o velikom skupu u Beogradu 12. aprila, Dodik je rekao da ga podržava.