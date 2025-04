Studentica genetike i bioinžinjeringa o svom uspjehu za "Avaz": Asja Čampara dobila stipendiju za prestižni Univerzitet Cambridge

- Prijavila sam se da vidim hoće li me uopće primiti jer je jako mali postotak studenata koji odu gore. Ne zato što mi nismo dovoljno pametni ili nemamo dovoljno dobro obrazovanje, nego zato što je abnormalno skupo. Ja sam imala odličan prosjek i odlučila sam pokušati. Primili su me u januaru, nakon čega sam se ja prijavila na stipendiju „Gates Cambridge“. U februaru sam pozvana na intervju i evo, prije nekoliko dana su mi javili da sam je dobila. Ne mogu opisati kakav je osjećaj – ispričala je Čampara za "Avaz“.

U njenom slučaju je to bolest koja u cijelom svijetu odnosi živote, nebitno je li u pitanju mlada osoba ili stara, a to je rak.

- Upisala sam smjer o matičnim ćelijama i idem da učim sve o njima. Moja hipoteza je da su matične ćelije jedne od zaslužnih zašto se rak vrati, bez obzira na terapije i da su te, specifično, tumor matične ćelije uzrok tome – navela je Čampara.

Master studij trajat će godinu, nakon čega je u planu da upiše doktorat i da u te tri godine napravi projekt u kojem će svoju teoriju dokazati.

Prvi susret

Ljubav prema nauci kod Asje se rodila još u prvom razredu srednje škole kada se prvi put susrela s genetikom.

- To je bilo na jako jednostavnom nivou, pričalo se o genima u osnovnom obliku. Sama definicija gena mene je zainteresirala, a na kraju srednje škole to mi je bio i maturski rad, genetičke modifikacije ljudi. Onda sam na fakultetu upisala genetiku i kako sam dobijala stručnije predmete, sve više sam išla ka tom polju matičnih ćelija i raka i njihove veze. Na trećoj godini studija sam se zaposlila i počela raditi u grupi koja izučava rak i to me nekako "zapečatilo“ – zaključila je Čampara.

Ponijet ću svoj patriotizam

- Planiram se vratiti u BiH, kad završim master i doktorat, i to mi je jako bitno. Kroz cijelu stipendiju i sve što nude, plan mi je da promoviram i dokažem da je nauka u BiH itekako relevantna. Smatram da u internacionalnoj naučnoj zajednici nije dovoljno cijenjena. Želim da iskoristim šansu da nas proguram, ponesem svoj patriotizam i pokažem da se ovdje kod nas zaista svašta može postići i uraditi – poručila je Čampara.