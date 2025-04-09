Protesti u Sarajevu: Ove poruke studenti su istakli na transparentima

Ispred sjedišta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održavaju se protesti.

Proteste je organizovala neformalna grupa studenata "Hoće l' ta promjena - HTP".

Na transparentima su istaknute sljedeće poruke "Možda vi niste krivi za kišu, ali jeste za sve poslije nje", "Hoće l' ta promjena - Mislim da je to manje bitno", "Gdje su pare", "Vlast se pobrinula - sa svoje fotelje", "Niko nije kriv, a svi su tu", "Jablaničko jezero nije deponija", "Građanska empatija, a ne apatija", "Koliko građana treba stradati da bi se nešto promijenilo", "Kod koga je ključ slobode", "Je l' Širokača nova Jablanica", "Studenti pišu povijest" i slično.

Organizatori navode da protestom žele skrenuti pažnju na, kako ističu, nedopustivu šutnju i izostanak reakcije vlasti nakon katastrofalnih klizišta i poplava koje su u oktobru 2024. godine pogodile Donju Jablanicu, Konjic, Fojnicu i druga naselja u Federaciji BiH, koje su odnijele 27 života uključujući dvije nerođene bebe.