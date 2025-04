Kliniku za očne bolesti KCUS-a posjetio dr. Ihtijaz Ahmed: Predavanje o novim tehnikama u liječenju glaukoma

Kliniku za očne bolesti KCUS-a posjetio je prof.dr Samir Imtijaz Ahmed (Sameer Imtiaz Ahmad), subspecijalista glaumatolog, redovni profesor na Univerzitetu Howard u Vašingtonu (SAD), koji je održao predavanje o novim tehnikama u hirurškom liječenju glaukoma ("New surgical tecnuque for bleb leak management and many different glaucoma implants glaucoma surgery").

Posjeta je realizovana u cilju uspostavljanja dugoročne saradnje na polju profesionalnog i stručnog usavršavanja, kroz razmjenu iskustava i znanja ljekara KCUS-a i kolega iz SAD.

- Ovo je moja prva posjeta Sarajevu i Bosni i Hercegovini, ali sigurno ne i posljednja. Prijatno sam iznenađen gostoprimstvom, turističkom i gastro ponudom vaše lijepe zemlje. Posebno me raduje uspostava profesionalnih i prijateljskih kontakata sa kolegama s Očne klinike, najvećeg zdravstvenog centra u BiH. Moji prvi kontakti ostvareni su zahvaljujući posjeti moje djece, koja su u okviru programa razmjene studenata boravila u Sarajevu. Drago mi je na ukazanoj prilici za stručnu i naučnu saradnju, na obostranu korist naših zdravstvenih centara. Tokom obilaska Klinike za očne bolesti KCUS-a i upoznavanja sa kolegama iz Sarajeva uvidio sam da i sam mogu puno naučiti od njih. U narednim danima razmotriti ćemo moguće modele proširivanja saradnje, te uspostavljanja dugoročnih profesionalnih odnosa u cilju razmjene iskustava i znanja, kroz međusobne posjete, online konsultovanja i zajedničke radionice - kazao je dr Ahmed.

Kompleksno oboljenje

Glaukom je kompleksno i vrlo učestalo oboljenje oka, što u konačnici rezultira gubitkom vida. Simptomi glaukoma u zavisnosti od oblika bolesti se često teško uočavaju, jer se može veoma sporo razvijati i smatra se "tihim kradljivcem vida". Međutim, postoje i tipovi oboljenja koji se razvijaju veoma brzo, kao što je akutni glaukom sa naglim padom vida, praćen jakim bolovima. Od krucijalnog značaja je adekvatna dijagnostika i terapija kako bi se očuvao vid.

- Tokom današnjeg boravka akcenat stavljamo na glaukom, s obzirom da je to moje polje zanimanja, ali prvenstveno imajući u vidu porast oboljelih u svijetu i Bosni i Hercegovini. Iako postoji niz savremenih metoda za otkrivanje i liječenje ove bolesti, još uvijek bilježimo porast pacijenata. Zagovornik sam stručnog i naučnog usavršavanja kroz posjetu zdravstvenim centrima i direktan uvid u stanje na terenu, prikupljanje dostupnih podataka, te razmjenu mišljenja s kolegama iz cijelog svijeta. Statistike su neumoljive i prema projekcijama u narednim godinama će svaki trideseti stanovnik zemlje imati glaukom - rekao je dr Ahmed.

Rano otkrivanje ključno

Prema riječima v.d. šefa Klinike za očne bolesti KCUS-a, prof. dr Faruka Nišića, glaukom je kompleksno oboljenje koje može manifestovati povećanja očnog pritiska, često genetski predisponirano i ako je neliječeno dovodi do umanjenja vidne funkcije ili potpunog gubitka vida. Ranim otkrivanjem i adekvatnim liječenjem može se prevenirati gubitak vida i uspješno kontrolisati tok liječenja.

- Posjeta kolege iz Sjedinjenih Američkih Država tematski je vezana za glaukom, od mogućih načina prevencije, otkrivanja i liječenja oboljenja, te je ovo početak naše saradnje. Očna klinika KCUS-a raspolaže modernom opremom i stručnim osobljem za uspješno liječenje različitih oboljenja oka. Međutim, svjesni konstantih promjena u oblasti hirurškog liječenja bolesti oka koristimo svaku priliku za uspostavljanje stručne saradnje sa inostranim centrima i ljekarima, u cilju praćenja inovacija u ovoj oblasti hirurgije. Posebno polje interesovanja je glaukom, nimalo bezazleno oboljenje, ali smo zainteresirani i za uvođenje inovacija i novih metoda u tretiranju različitih oboljenja oka. Kolega nam je tokom predavanja prezentirao i najnovije hirurške tehnike, čije uvođenje očekujemo i na našoj Klinici. Kroz saradnju s dr.Sameerom nastojaćemo uputiti naše ljekare na usavršavanje u SAD, a i mi smo otvoreni za posjetu kolega svih specijalnosti sa kojima možemo razmijeniti stručna i naučna saznanja od koristi za liječenje naših pacijenata - rekao je dr Nišić.

Cijeneći značaj kontinuirane edukacije kroz ovakva predavanja dobijamo mogućnost praćenja modaliteta dijagnostike i liječenja koja se primjenjuju u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima kao što su SAD, dodao je.

- Poseban akcenat stavljamo na uključivanje mladih kolega u rad i njihovo uključivanje u savremene medicinske tokove i trendove, na dobrobit naših pacijenata. Praktikujemo multidisciplinarni pristup u radu, koji dokazano daje najbolje rezultate, te ćemo shodno tome proširiti naredne edukacije - izjavio je dr Nišić.