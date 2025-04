Sve na jednom mjestu: Citroen C4 Picasso, stan na Otoci, posao, razne usluge...

VOZILA prodaja, potražnja...

Automobili

Prodaja

- Ambasada Republike Francuske u BiH objavljuje prodaju vozila Citroen C4 Picasso, 1200 cm3 - 96 KW, benzin, 2017. godina, 54.000 km. Prodaja se vrši po principu zatvorenih ponuda, početna cijena 18.000 KM. Vozilo se može pogledati u krugu Ambasade Francuske uz obaveznu prethodnu najavu, u periodu od 13. do 21. marta (od 9 do 12 h). Za sve dodatne informacije kontaktirajte: 033 282 075 ili 061 488 511.

- Citroen C5, 2007. god., izuzetno očuvan, uradeni svi servisi, zupčasti remen, set kvačila, kočnice. Tel. 061 555 663.

- Prodajem Renault Thalia veoma povoljno. Tel. 061 572 569.

- Prodajem Peugeot, 2002., dizel, registrovan do 10/25. Tel. 061 15 80 966. Cijena 2.300 KM.

- Prodajem Renault Clio, 2014. god., benzin, registrovan do juna 2025., super stanje. Tel. 061 144 162.

- Prodajem Fiat Punto, 2003. god., zelena boja, benzin, prešao 221.300 km. Registrovan do juna 2025. Tel. 061 790 433.

- Prodajem Peugeot 407, 1,6 hdi, 2008. god., u dobrom stanju, registrovan do juna 2025. Fiksno 6.000 KM. Tel. 062 114 290.

- Prodajem Volvo V50 D5, 2008., ekstra stanje, cijena 11.600 KM. Tel. 063 798 978.

- Prodajem romobil Ninebot, nov, točkovi 10,5 cm, domet 65 km. Veoma jak i stabilan. Svjetla, zvonce, kočnice. Tel. 061 182 544.

- Prodajem Golf, 1984., benzin, neregistrovan. Cijena po dogovoru. Tel. 066 537 895; Gorica 53, Sarajevo.

- Octavia 1,9 TDI Elegance, 2010/2011., prvi vlasnik, garažirana, prešla 187.700 km, cijena 15.800 KM. Tel. 061 198 200 i 061 139 537.

- Prodajem Renault Clio benzin, nova linija, 2014. god., prešao 60.000 km. Tel. 061 144 162.

- Prodajem Fiata multiple dizel, 2004. god. Šest sjedišta, klima, u dobrom stanju. Može i zamjena za vozilo ili drugu robu. Tel. 061 133 176.

- Kupujem Golfove kombi i japanska vozila za rashod i havarisana. Moguće i zamjene. Tel. 063 459 893.

Dijelovi i oprema

- Kupujem automobile ispod tržišne cijene, mogu i havarisani, Kanton Sarajevo, dolazim na adresu, na obostrano zadovoljstvo. Tel. 062 701 301.

- Kupujem sve vrste vozila, javite nam se... Fiat, Audi, Hyundai, Chevrolet, Dacia, Peugeot, udarena, neregistrovana vozila. Tel. 062 141 803 (Viber ili WhatsApp).

- Prodajem anlasere, alternatore za Mercedesa, Forda, Opela, Golfa i ostala vozila. Tel. 062 693 470.

NEKRETNINE prodaja, iznajmljivanje...

Stanovi

Iznajmljivanje

- Izdajem namještene sobe vrlo povoljno u ulici Radnička, Kovačići, Grbavica, Sarajevo. Tel. 061 285 917.

- Izdajem garsonijeru, ulica Bistrik gornja čikma 16. Tel. 062 712 740.

- Centar, ulica A. Hangija, izdajem lijepo namještenu garsonijeru u stambenoj zgradi s centralnim grijanjem. Tel. 061 146 298.

- Izdajem namješten sprat kuće s grijanjem. Tel. 061 863 999.

- Namještene sobe samcima, 200 KM s plaćenim režijama. Iznad FDS-a, ul. R. Fehima Spahe. Tel. 062 267 250.

- Izdajem vrlo povoljno namješten stan u kući na staroj Breki. Tel. 061 285 917.

- Otoka, 64 m2, 5. sprat, dvostran, sunčan, prelijep. Tel: 061 724 504.

- Iznajmljujem jednosoban stan kod SCC-a. Tel: 066 321 037.

- Izdajem studio apartman u Novalji na otoku Pagu, 150 m od plaže, povoljno, slobodno u julu. Tel. 00387 61 144 162, viber.

- Izdajem poluprazan stan, 75 m2, i poslovni prostor, 75 m2, privatna kuća. Tel. 064 43 04 767.

- Centar, Bjelave. Izdajem dvokrevetnu sobu s upotrebom kuhinje u zgradi. Tel. 062 224 836.

- Iznajmljujem jednoiposoban namješten stan mladom bračnom paru bez djece, studentima ili mladim radnicama. Kirija je 400 KM i ona ne uključuje režije. Tel. 061 173 163.

- Iznajmljujem namještenu manju garsonijeru. Tel. 062 087 005.

- Izdajem jednosoban stan djevojkama ili studenticama na Dobrinji. Tel. 061 183 366.

- Izdajem namješten stan, 65 m2, u centru, u blizini SCC-a, Skenderije, tržnog centra Aria (BBI). Stan posjeduje parking. U blizini se nalaze institucije, fakulteti, dr. Tel. 061 102 333.

- Centar, izdajem namještenu garsonijeru 34 m2, terasa, grijanje, II sprat. Tel. 061 398 106.

- Tražim manji stan za izdavanje na duži period, do Televizije, plaćam unaprijed. Tel. 061 724 504.

- Centar, blizu Katedrale, izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445.

- Izdajem namješten stan s grijanjem na Mostarskom raskršću. Tel. 062 530 827.

- Izdajem u privatnoj kući dva stana, jedan dvosoban, a drugi trosoban, nenamješteni, odmah useljivi, samo zaposlenim osobama. Tel. 060 30 75 968.

- Stan, 49 m2, tek namješten novim stvarima, odmah useljiv, 3. sprat s liftom, 2 spavaće sobe. I.N.S. Hilandarska. Slike na viber. Tel. 061 538 128.

- Izdajem dvosoban stan Alipašino Polje, C-faza. Kirija 500 KM plus režije. Telefon: 061 212 217.

- Izdajem sprat kuće sa grijanjem. Poseban ulaz Tel. 061 863 999.

- Mijenjam jednosoban stan za kuću. Stan se nalazi u zgradi u prizemlju. U stanu su radijatori. Postoji li kakva kuća u Tuzli sa grijanjem. Treba mi kuća sa dvije spavaće sobe, kuhinjom, dnevnom sobom, trpezarijom, hodnikom, balkonom, kupatilom. Hvala i pozovite na broj: 062 438 698 / Alma Jašarević.

- Iznajmljujem jednoiposoban namješten stan mlađem bračnom paru bez djece, studentima ili mlađim radnicama u manjoj privatnoj kući. Kirija je 400 KM i ona ne uključuje režije. Tel. 061 173 163.

- Izdajem lijepo namještenu garsonijeru u blizini Muzičke škole studentici ili djevojci koja radi. Tel. 061 714 842.

- Izdajem namještenu garsonijeru u kući Koševsko Brdo. 250 KM. Tel. 033 836 441 i 061 500 349.

- Izdajem sprat kuće. Grijanje etažno (pelet), poseban ulaz. Tel. 061 863 999.

- Hrasno, izdanjem jednosoban namješten stan jednoj osobi u zgradi, uslov dogovora. Tel. 061 399 298 ili 033 865 337.

- Izdajem jednokrevetnu sobu, namještenu, s balkonom, na duži period za zaposlene muške ozbiljne osobe, s garažom, iza SC Skenderija. Tel. 033 212 124 i 062 262 339.

- Izdajem namješten stan samcima. Tel. 064 43 20 784.

- Stan na dan, jednoiposoban, tek namješten. 3. sprat sa liftom, novogradnja Istočno Novo Sarajevo, Lukavica kod jezera. Tel. 061 538 128.

- Izdajem za studentice dvosoban stan s centralnim grijanjem u Hrasnom - kod Željinog stadiona od 1. 10. do 31. 7. Kirija 600 KM. Tel. 064 42 57 492.

- Izdaje se apartman u Neumu, drugi red od mora, tri minuta do plaže. Više info. na broj: 061 193 959

- Izdajem sobe studentima Grbavica 1. Tel. 387 61 367 441.

- Izdajem poluprazan stan od 70 m2, privatna kuća, Švrakino. Tel. 064 43 04 767.

- Izdajem jednosoban stan, 34 m2, na Čengić-Vili, kirija po dogovoru. Tel. 061 922 259.

- Izdajem stan u Sarajevu, Ferhadija, 50 kvadrata, namješten. Tel. 061 548 917.

- U Neumu, pored Konzuma, iznajmljujemo povoljno sobe i apartmane. Tel. 036 880 164, 063 473 654.

- Podaca, apartman 2+2, 28. 8. nadalje! Parking, hladovina! Klima, WiFi! Blizina centra, ispod magistrale! Info. na broj: +385 98 977 4177.

- Izdajem sobe u Neumu s upotrebom kuhinje, blizu mora. Tel. 062 551 001.

- Izdajem sobe, Podaca. Kuća je do mora. Ima parking. Tel. 00385 21 699 449, 061 537 821.

- Izdajem jednosoban namješten stan. Tel. 061 177 996.

- Iznajmljujem jednosoban stan kod SCC-a, cijena 450 KM. Tel. 062 535 627.

- Izdajem stan u novoj kući, 45 m2, bez naknade kirije, ali uz plaćanje dažbina (struja, voda, smeće). U dvorištu ima mjesto za auto i kuća za stvari. Tel. 060 32 60 616.

- Izdajem sobe u Neumu s kupatilom, klimom, WF, balkonom i zajedničkom kuhinjom s još jednom sobom, blizu mora, Mimoza. Tel. 062 551 001; 061 206 946.

- Iznajmljujem jednosoban stan kod SCC-a. Tel. 066 321 037.

- Trpanj, apartman 3+1 ležaj 50 eura, dvokrevetne i trokrevetne sobe 20 eura po osobi, četiri minute do mora. Tel. 062 503 880.

- Apartman u Neumu, prva linija do mora, registrovan s tri zvjezdice, pogodan za manju porodicu, slobodan do 31. 8. 2024. godine. Tel. 387 036 884 107. Zvati u popodnevnim satima.

- Iznajmljujem jednoiposoban namješten stan mlađem bračnom paru bez djece u manjoj privatnoj zgradi. Cijena kirije je 350 KM i ona ne uključuje troškove režija. Tel. 061 173 163.

- Socijalno, trosoban, polunamješten stan, centralno grijanje, 450 KM. Tel. 062 731 508.

- Izdajem namještenu garsonijeru u stambenoj zgradi, povoljno. Tel. 062 703 544.

- Izdajem sobe, Podaca. Ima parking. Tel. 061 537 821 ili 00385 21 699 449.

- Izdajem sobe i apartmane, kod Alije, u Neumu. Tel. 062 035 179.

- Izdaje se dvosoban namješten stan u Velešićima, Ćamila Sijarića 38. Tel. 062 538 876.

- Izdajem dvosoban nenamješten stan, cijena 200 KM, Safeta Isovića 63, Buča Potok. Tel. 061 142 812.

- Izdajem novoadaptiranu garsonijeru, 28 m2, na Ciglanama, Sarajevo. Tel. 061 136 705.

- Neum - Ero apartmani, blizu plaže hotela Zenit. Tel. 063 350 056.

- Izdajem sprat kuće potpuno opremljen. Tel. 061 863 999.

- Iznajmljujem apartmane na samoj plaži u Kleku. Tel. 063 642 264.

- Izdajem jednosoban stan s posebnim ulazom sve odvojeno, u Buča Potoku, ul. Adema Buće 275. Tel. 065 328 017.

- Baošići, Herceg Novi, izdajem povoljno apartman 100 metara od mora. Klima, internet, TV. Tel. 00387 63 892 171.

- Iznajmljujem prazan stan, Alipašino-B faza, 1,5-soban. Tel. 060 32 11 539.

- Briješće, izdajem namješten stan pored ceste i pored gradskog prijevoza, povoljno. Tel. 061 897 866, 033 780 175.

- Izdajem stan u privatnoj kući na Staroj Breki, ima i garaža. Tel. 061 285 917.

- Iznajmljujem dvosoban stan + garaža, Hrasnica. Tel. 062 458 566.

- Izdajem sobu studentima. Upotreba kuhinje, internet i ostale pogodnosti. Tel. 063 792 669.

- Izdajem jednosoban stan ženskoj osobi na Skenderiji. Kontakt 033 830 912.

- Izdajem namješten apartman iznad bolnice Koševo. Tel. 033 874 814.

- Izdajem sobe na Stupu. Cijena povoljna, najniža. Tel. 033 638 459.

- Izdajem stan za 1-2 osobe 260-360 KM, Sarajevo Centar. Tel. 065 169 364.

- Izdajem namješten stan na Grbavici. Tel. 062 283 407.

- Izdajem namješten dvosoban stan na duže vrijeme Vraca - semafor. Tel. 066 90 64 25.

- Izdajem namješten stan u prizemlju kuće Pejton, Ilidža. Tel. 062 377 202.

- Iznajmljujem namješten stan u blizini Kampusa, pogodan za studente i zaposlene. Tel. 061 228 646.

- Izdajem sprat kuće s dvije dvokrevetne sobe u Zenici s kuhinjom, banjom i dnevnim boravkom. Cijena je fiksna 125 za veću/ i 100 KM za manju sobu po ležaju + struja. WiFi internet dostupan. Tel. 062 148 190.

- Izdajem sprat kuće, poseban ulaz. Ispod Turskog koledža, Huseina Đoze 342, Sokolović-Kolonija. Tel. 033 697 059.

- Izdajem sobu u neboderu djevojkama. Tel. 061 209 988.

- Stup, izdajem prazan dvosoban stan, Pijačna 22, od tramvajske stanice Energoinvest 100 m, poseban ulaz, ima drvača za drva, sat za struju. 170 KM. Tel. 062 392 363; 062 299 046.

- Izdajem jednosoban namješten stan u stambenoj zgradi na Ilidži - Otes. Tel. 0603 230 938.

- Izdajem stan u privatnoj kući na spratu 50 m2, ima parking. Tel. 061 032 312.

- Izdajem namješten dvosoban stan, Centar, Mejtaš. Tel. 061 149 756.

Prodaja

- Prodajem stan u 0tesu, 60 m2, potkrovlje, na 3. spratu. Izuzetna lokacija zgrade. Tel. 063 101 228.

- Prodajem stan na Al. Polju, 47 m2/6. sp., kod Fahdove džamije. Tel. 062 086 828.

- Prodajem stan na Otoci, 64 m2, 5. sprat, dvostrano orijentisan. Tel. 062 086 828.

- Prodajem stan na Otoci kod pijace, 64 m2, 4. sprat, trosoban, useljiv, dvostrano orijentisan, blizu svih bitnih sadržaja. Tel. 066 355 401.

- Prodaje se stan u naselju Grbavica kod stadiona Željezničara. Površina 53 m2, IV sprat, nema lifta, stan je u dobrom stanju i nema nužnih ulaganja. Tel. 061 241 336.

- Prodajem stan, 89 m2, ul. Koševo, Druga gimnazija. Tel. 066 074 123.

- Prodajem stan, 73 kvadrata, na Dobrinji 1, RS. Tel. 065 778 519.

- Prodajem jednosoban stan, novogradnja, Novi Grad, bez posrednika. Tel. 061 611 980.

- Prodajem garsonijeru od 29 m2, drugi sprat, u Sarajevu. Tel. 061 268 849.

- Prodajem stan na Otoci, 64 m2, 4. sprat, dvostrano orijentisan. Tel. 066 355 401.

- Prodajem trosoban stan na Grbavici, 3. sprat, lift, veliki balkon, ekstra lokacija. Tel. 062 086 828.

- Prodaje se stan u Centru, Skenderija, novija gradnja, 103 m2, peterosoban. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan, 63 m2, 4. sprat, 2 balkona, cg plin, ul. Spasovdanska, Istočno Sarajevo. Tel. 066 488 818.

- Stup Tibra, prodaje se stan, 43 m2, s dva balkona, namješten, povoljno. Tel. 061 611 980.

- Prodajem stan, Al. Polje, 47 m2, 6. sprat, balkon, cent. grijanje. Tel. 062 809 051.

- Prodajem jednoiposoban stan, ul. Avde Smajlovića, 48 m2, visoko prizemlje. Tel. 061 926 069.

- Prodaje se stan na Alipašinom Polju, 47m2, 6. sprat, kod Fahdove džamije, balkon, sunčan. Tel. 062 156 882.

- Prodajem stan na Grbavici, 70 m2, 3. kat, lift, veliki balkon, kod Pijace. Tel. 062 156 882.

- Prodajem stan na Vracama iznad Grbavice, 33 m2 + 7 m2 ustakljenog balkona, na 1. sp. Tel. 062 156 882.

- Nekretnine „Karmela“ prodaju petosoban stan Dobrinja 4, Trg Vilijama Šekspira. Tel. 061 926 069.

- Nekretnine „Karmela“ prodaju garsonijeru, 29 m2, III sprat, Švrakino Selo, Novi Grad. Tel. 061 926 069.

- Nekretnine „Karmela“ prodaju stan na Čengić-Vili, ulica Fetaha Bećirbegovića, povrsine 90 m2, četverosoban. Tel. 061 926 069.

- Prodaja - jedan jednosoban i dva dvosobna stana povoljno, Novi Grad, Švrakino Selo, novogradnja. Tel. 061 611 980.

- Prodaje se stan u Otesu, 60 m2, visoko potkrovlje, treći sprat, lokacija zgrade stana izvrsna. Tel. 063 101 228.

- Prodajem delux stan, full adaptiran na Marindvoru - centar grada. Zgrada ima lift, na četvrtom spratu je stan. Može i sa stvarima. Odmah useljiv, 1/1 papiri. Tel. 060 350 52 24. Cijena 550.000 KM.

- Prodajem stan, 63 m2, 4. sprat, 2 balkona, cg plin, ul. Spasovdanska, Istočno Sarajevo, 066 488 818.

- Prodajem stan na Ciglanama, ul. Avde Hume, 79 m2. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan u Neumu, blizu mora. Tel. 062 551 001.

- Nekretnine „Karmela“ prodaju stan u Hrasnom, Trg heroja, 45 m2. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan 80 kvadrata plus potkrovlje 80 kvadrata, uz stan se nalazi garaža 30 kvadrata, plus dvorište 50 kvadrata, stan se nalazi u strogom centru grada tj. u Bugojnu do Look kafića. Tel. 062 281 878.

- Prodaje se trosoban stan (69 metara kvadratnih) na Alipašinom Polju, Trg solidarnosti. Stan je namješten i odmah useljiv. Cijena 240.000 KM. Sve dodatne informacije na broj: 061 397 800.

- Prodajem stan, Muhameda Hadžijahića, 47 m2, prizemlje, generalno renoviran. Tel. 061 926 069.

- Prodajem petosoban stan. Dobrinja IV. Tel. 061 926 069.

- Trosoban stan, 70 m2, 283.300 KM, Grbavica I. Odlična lokacija. Tel. 062 304 337.

- Prodajem stambeno-poslovni objekt u Hrasnici. Tel. 061 926 069.

- Prodajem dvosoban stan 60 m2, Grbavica, Šoping. Tel. 061 926 069.

- Prodajem ili mijenjam stan u Neumu za Sarajevo ili Tuzlu. 062 551 001.

- Prodajem stan u ulici Marcela Šnajdera 4b. Sve informacije na tel. 061 403 826.

- Prodajem ili mijenjam stan u Sarajevu, 89 m2, ul. Koševo, za Herceg Novi. Tel. 066 074 123.

- Prodajem ili mijenjam stan za manji stan u Sarajevu ili Tuzli uz doplatu. Tel. 066 783 856.

- Prodajem stan, 39 m2, Otoka, Brčanska ulica, cijena na upit, vlasništvo 1/1. Tel. 062 137 876.

- Prodajem kuću s parcelom, cca 500 m2, Novi Grad - Rječica uz asfalt. Tel. 066 488 818.

- Prodajem stan, ulica Džemala Bijedića, Čengić-Vila, 5. sprat, nema lift, trosoban, dvostrano orijentisan, 207.000 KM. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stambeno-poslovni objekt Hrasnica, centar. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan Dobrinja IV, 117 m2, 255.000 KM. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan, 132 m2, na Vilsonovom, Sarajevo, tavanski dio 40 m2 i podrum 30 m2, parking, grijanje plin i struja. 735.000 KM. Tel. 061 136 705.

- Prodaja - Grbavica, 70 m2, 3. sprat, lift, veliki balkon, dvostrano orijentisan, na ekstra lokaciji kod pijace, prevoz (tramvaj i trola) u blizini, ambulanta, trž. centri, fakulteti, škole. Tel. 062 086 828.

- Prodajem jednosoban stan, novogradnja, 44,50 m2, 1. sprat, ugradbena kuhinja s američkim plakarima. Istočno Sarajevo. Tel. 061 375 787.

- Prodajem dvosoban stan, 64 m2, prizemlje, strogi centar, ul. Branilaca Sarajeva (30 metara od Općinskog suda). Tel. 066 488 818.

- Prodajem veći jednosoban stan na Alipašinom Polju, 40 m2, komplet renoviran. Ima balkon, prvi vlasnik, nova kuhinja, odmah useljiv, ima blindirana vrata ugrađena. Drugi sprat. Novi prozori i balkonska vrata, novi podni laminat. Ima telefon, kablovsku TV i kupatilo. Renovirano komplet. Sve novo. Tel. 062 310 746.

- Prodaje se 3,5-soban stan na Kovačićima, 93 m2, 2. sprat, u blizini OHR-a, trostrano orijentisan. Tel. 062 156 882.

- Prodajem stan u Tarčinu, centar, 40 m2. Hitno. Tel. 061 501 303.

- Prodajem stan na Breki, 86 m2, prvi sprat. Hasana Sušića 23. Tel. 065 654 060.

- Prodajem dvoiposoban stan u strogom centru u Sarajevu. Tel. 033 651 673.

Potražnja

- Potreban jednoiposoban ili dvosoban stan, nenamješten, prazan, do 50 m2, na duži period. Prednost Alpašino Polje, a mogu i druge lokacije. Tel. 066 123 224.

- Agencija traži stan za poznatog ozbiljnog zaposlenog klijenta. Tel. 061 142 704.

- Kupujem stan na području Kantona Sarajevo od vlasnika. Tel. 062 156 882.

- Kupujem stan u Sarajevu do 65 m2, niže spratnosti, da ima lift, da je blizu gradskog prijevoza. Tel. 066 355 401.

- Tražim manji stan na Alipašinom Polju, B faza, za iznamljivanje. Tel. 062 531 220.

- Kupujem manju vikendicu s bašticom, staru bosansku, do 22.000 KM, prednost Mojmilo, Švrakino, Nedžarići, Vojničko Polje. Kontakt: Wats App 061 712 710.

- Tražim stan do 50 kvadrata, može i manji, Ilijaš, Banovac 3. Tel. 062 106 514.

- Tražim ženu za ispomoć, treba da njeguje stariju poluinvalidnu ženu. Hitno potrebna. Cijena po dogovoru. Tel. 033 978 819.

- Žena traži prazan jednosoban stan za stanovanje u općini Centar. Tel. 061 452 336.

- Tražim dvosoban stan za kupovinu u strogom centru Sarajeva, niža spratnost ili lift, adaptiran. Tel. 062 619 361.

- „Aura nekretnine“ traži nekretnine na području Sarajeva za postojeće kupce. Tel. 061 560 888.

- Tražim jednosoban stan prazan - hitno, od Alipašinog Polja do Ilidže. Tel. 061 082 577.

Zamjena

- Mijenjam stan, 37 m2, Dobrinja za dvosoban, lokacija Dobrinja. Tel. 061 375 787.

- Mijenjam garsonijeru od 29 m2, drugi sprat, u Sarajevu za Podgoricu ili primorje. Tel. 061 146 298.

- Nekretnine „Karmela“ za poznatog klijenta zamjena stana 103 m2, Centar, za stan do 50 m2 na sličnoj lokaciji uz vašu doplatu. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam stan, 48 m2, na Dobrinji za stan u Novom Sarajevu dvosoban uz doplatu. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam trosoban stan u Hrasnu za manji stan u centru Sarajeva. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam kuću u Tuzli za stan na moru. Tel. 065 809 718.

- Mijenjam jednosoban stan u Švrakinom Selu, 4. sprat, blizu MUP-a za garsonijeru. U slučaju prodaje stan je 130.000 KM. 387 62 152 177.

- Stan, 68 m2, Hrasno, mijenjam za manji stan do 45 m2 u N. Sarajevu. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam jednosoban stan (35 m2) Pofalići - Hamdije Čemerlića, uz nadoknadu, za veći stan na istoj lokaciji. Tel. 061 170 949.

- Mijenjam trosoban stan u Hrasnom za manji na istoj lokaciji. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam renoviran, namješten stan, 75 m2, na izvrsnoj lokaciji u blizini mora (400 m) Alanja - Za odgovarajući stan u Sarajevu. Tel. 00387 62 905 075 (Viber ili WhatsApp).

- Mijenjam jednosoban stan na Grbavici 2 za jednosoban stan na Ilidži ili Stupu. Tel. 062 060 019.

- Mijenjam garsonijeru u Švrakinom za jednosoban u Vogošći. Tel. 062 969 720.

- Mijenjam stan od 29 m2 u Sarajevu za veći. Tel. 061 268 849.

Kuće

- Izdajem sprat kuće s grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 863 999.

- Prodajem kuću 14x8, prizemlje i sprat, štalu 8x6, ostavu za ćumur i drva, i 10 duluma zemlje. Šošić Advija, Ranovačka 137, Gornji Ahatovići. Tel. 061 046 964.

- Prodajem kuću, 48 m2, rou bau, sa 2000 m2 plodne zemlje za privredne djelatnosti, visoka prizemnica s 2 terase, građevinska dozvola, voda, struja, na Gostilju, Vlašić, do glavnog puta za Babanovac. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću u Pofalićima, 640 m2 bašte, uz glavnu cestu, prizemlje + sprat. Tel. 061 724 504.

- Prodajem kuću, 100 m2, visoka prizemnica, građevinska dozvola, prizemlje, poslovni prostor, novi krov, potrebna adaptacija. U centru Travnika, kod Suda. Tel. 062 559 205.

- Prodajem u Ilijašu - Podlugovi imanje 3300 m2 s devastiranom kućom, uz asfalt, s komunalnom infrastrukturom, sve 1/1. Tel. 066 488 818.

- Izdajem kuću za stanovanje u Rakovici. Tel. 061 252 808.

- Prodajem devastiranu kuću, 10 x 6 m2, u centru Baščaršije s okućnicom. Tel. 671 416 975.

- Prodajem kuću u Rakovici, Rudnik, sa 1300 m2 voćnjaka. Tel. 061 926 069.

- Prodajem posjed, 31 dulum, kuća, asfaltni pristup, Kaćuni, 5 km od Busovače. Tel. 061 926 069.

- Prodajem ili mijenjam kuću u Tuzli za stan u Tuzli Ili na moru. Tel. 065 809 718.

- Prodajem kuću u Tuzli. Tel. 065 809 718.

- Prodajem nedovršenu kuću oko 600 kvadratnih metara okućnice, Donja Vogošća. Tel: 062 105 892.

- Prodajem kuću, 48 kv rou bau sa 2000 kv plodne zemlje za privredne djelatnosti, visoka prizemnica s dvije terase, blizu džamije na Gostilju do puta za Babanovac - Vlašić. Građevinska dozvola, voda, struja. Tel. 062 559 205.

- Izdajem sprat kuće na Sokolju. Tel. 033 839 894.

- Prodajem imanje, 40 duluma, s kućom, naselje Kočićevo, Gradiška, uz magistralni put Nova Topola - Srbac, sve 1/1. 155.000 KM. Tel. 066 488 818.

- Prodajem kuću, 100 kv sa 30 kv dvorišta, visoka prizemnica sa parking prostorom u Travniku prekoputa Suda. Građevinska dozvola, voda, novi krov, potrebna unutrašnja adaptacija. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću s parcelom 1.100 m2 i parcelu 2.800 m2, Stari Ilijaš Luke. Tel. 066 488 818.

- Prodajem 19 dunuma zemlje za solarnu elektranu u Sarajevu. Tel. 061 103 080.

- Prodajem kuću s garažom i okućnicom, Bistrik, ulica Krka, 110.000 KM. Tel. 061 926 069.

- Pazarić, kuća, 300 m2 (4 spavaće, 3 kupatila, 2 kuhinje i 2 trpezarije), zemlja 5,5 dunuma, voćnjak, izvor, potok. Tel. 061 143 191.

- Kuća, 300 m2, na uređenom zemljištu od 5,5 dunuma, Pazarić. Tel. 062 342 655.

- Izdajem stan, sprat kuće, na duže vrijeme Aneks. Tel. 060 30 75 968.

- Prodajem manju kuću s okućnicom od 1.250 kvadrata u Pazariću. Cijena po dogovoru. Tel. 061 358 663.

- Prodajem kuću s okućnicom od 2 dunuma i 500 metara. S voćnjakom. Asfalt do kuće. Kuća i zemljište se nalaze na Tjentištu. Tel. 062 166 264.

- Prodajem kuću kod kružnog toka u Hrasnom na 3 etaže. Cijena 298.000 KM. Tel. 061 228 359.

- Kuća, namještena, useljiva, 130 m2 sa 2.200 m2 zemljišta pod voćem, 2 plastenika, prilaz sa asfalta u Lukavici. Prodaja ili zamjena za stan. Slike na Viber. Tel. 063 944 566.

- Prodajem kuću sa zemljištem, iznad Suda BiH. Tel. 062 760 134.

- Izdajem sprat kuće jednoj osobi, radniku, studentici ili ženi, naselje Soukbunar više Skenderije, prijevoz, market, škola 100 metara, cijena 250 KM. Tel. 061 711 012.

- Prodajem nedovršenu kuću na Buni - Mostar. Tel. 063 478 830; 063 059 434.

- Prodajem vikendicu, 48 m2, na Gostilju, Vlašić, kod džamije, namještena, na sprat, gr. dozvola, sa 30 m2 dvorišta, dvije terase. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću 50 m2, sa 2000 m2 plodne ravne zemlje, do glavnog puta za Babanovac, na Gostilju, do džamije, pogodna za razne djelatnosti. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću, 250 m2, u Blagovcu 4, Vogošća. Zemljište 1.600 m2, ekstra stanje. Zk 1/2. 245.000 KM. Tel. 061 136 705.

- Prodajem povoljno kuću u Sarajevu, općina Centar, ulica Šefika Halimanovića. Tel. 061 285 917.

- Prodajem kuću u Neumu, u Tihoj Luci, veliki plac s velikom kućom koju treba renovirati. Tel. +165 0303 8121 (Viber ili WhatsApp).

- Prodajem kuću 1/1, garaža, bašta, uz Jablaničko jezero, Čelebići, blizu magistrale. Tel. 062 127 813.

- Prodajem vikendicu, 44 m2, Gostilj, prekoputa džamije, namještena, g. dozvola, voda, struja sa 30 m2 dvorišta ili mijenjam za Makarsku rivijeru. Tel. 065 166 366.

- Prodajem vikendicu, 42 m2, Roh Bau, struja, voda sa 2.000 m plodne zemlje za privredne djelatnosti, na Gostilju, do glavnog puta za Babanovac, Vlašić. Tel. 062 752 598.

- Rakovica - Ilidža, prodajem vikend kuću, sređeno, vl. 1/1. Tel. 061 213 273.

- Prodajem kuću u općini Centar Sarajevo. Tel. 033 227 757.

- Izdajem kuću s tri sprata u Briješću, Sarajevo. Tel. 0049 152 377 24 886.

- Prodajem kuću u Stocu i 2.700 m2 zemlje, uz Bregavu. Tel. 061 101 100.

- Prodajem kuću u Pofalićima, ul. Humska do br. 142, kuća je na 500 m2, ima dva dvosobna stana i garažu. Tel. 061 375 360.

- Prodajem kuću s dva ulaza i okućnicom 450 m2 zemlje, papiri uredni 1/1, sa svim priključcima. Tel. 061 256 292.

- Prodajem novu kuću na dva sprata, Barice 152, Hotonj, papiri uredni, 689 m2 okućnice, fiksna cijena 75.000 KM. Tel. 062 105 578.

- Prodajem kuću (+ garaža) Nadosjek - Ilidža, 800 m2 okućnice, svi priključci. Tel. 061 532 598.

- Prodajem vikend kuću na sprat, sređena, vl. 1/1, u Rakovici - Ilidža. Tel. 061 213 273.

- Prodajem nedovršenu kuću na Ilidži - Osjek ili mijenjam za stan. Tel. 061 324 506.

- Prodajem vikendicu, 7x6 m, sa 2.224 m2 okućnice uz rijeku u Dugandžićima kod Olova. Tel. 061 566 689.

Garaže

- Prodajem garažu u Otesu, prizemlje zgrade, 15 m2, visina 2 m. Izvrsna lokacija. Tel. 061 422 616.

- Izdajem garažu u ulici Šefika Halimanovića 80, općina Centar Sarajevo, cijena po dogovoru. Tel. 061 285 917.

- Izdajem dvije zidane garaže po 80 KM, ul. Alojza Benca, Dolac-Malta. Tel. 062 789 837.

- Izdajem zidanu garažu, Dolac-Malta kod Uniprometa, ul. Marka Marulića. Tel. 062 789 837.

- Prodajem/izdajem podzemnu garažu u Buča Potoku, iza Hifine pumpe, 12,5 m2. Tel. 061 171 208.

- Prodaja – garaža, nivo prizemlja zgrade, 15 m2, poslovne visine. Izuzetna lokacija Otes. Tel. 061 422 616. Upit do 12 sati.

- Izdajem/prodajem garažu u Novom Sarajevu. Tel. 061 190 708.

Zemljišta

- Prodajem dvije građevin. parcele, jedna veličine 552 m2, druga cca 1700 m2 - mjesto Ljubovčić i Pazarić - općina Hadžići (gradnja je dozvoljena). Tel. 061 713 157.

- Prodajem parcelu, 3.300 m2, s devastiranom kućom, sve 1/1, Podlugovi. Tel. 061 375 787.

- Zemljište za solarnu elektranu (FNE) 2 megavata, 860 metara nadmorska visina, VL.1/1... Tel. 061 103 080.

- Prodajem imanje u Vidotini, put Semizovac – Srednje, 44 dunuma, uplanjena tri objekta, dva devastirana, a treći - brvnara ispravna i sređena, 160.000 KM. Može i zamjena. Tel. 060 31 49 285.

- Radava – zemljište, 10 dunuma, za gerontoloski centar ili rezidencije. Tel. 061 103 080.

- Prodajem posjed, 31 dunum, kuća, asfaltni pristup, Kaćuni, 5 km od Busovače. Tel. 061 926 069.

- Prodajem parcelu 4.700 m2 lokacija - Ilijaš Krivajevići, odmah uz magistralni put Sarajevo – Olovo. Tel. 061 375 787.

- Prodajem 7.757 m2 zemlje, općina Ustikolina, naselje Njuhe, Modran uz magistralni put Ustikolina - Goražde. Ima voda, struja, 1/1. Tel. 061 314 579.

- Zemljište Bačići - 60.000 kvadrata (60 dunuma), može u 3 parcele. Vlasništvo... Tel. 061 103 080.

- Novo Sarajevo, zemljište veoma povoljno, iznad stadiona FK Željezničar. Dozvoljena gradnja. Zvati na broj 061 440 773.

- Prodajem 2600 m2 zemlje, naselje Poljine, Sarajevo. Tel. 062 551 001.

- Prodajem imanje 40 duluma s kućom naselje Kočićevo, Gradiška, uz magistralni put Nova Topola - Srbac, sve 1/1. 155.000 KM. 066 488 818.

- Zemljište 1.500 m2, dozvoljena gradnja, uža gradska zona Lukavica. Tel. 061 538 128

- Prodajem 19 dunuma zemlje za solarnu elektranu u Sarajevu. Tel. 061 103 080.

- Prodajem zemljište, atraktivnu lokaciju za izgradnju, poslovno-stambenog objekta na Ilidži – Osijek, prekoputa Senigora. Na parceli sve komunalije. Ostale infor. Tel. 061 139 557.

- Prodajem 2600 m2 zemlje, naselje Poljine, voda, struja na placu. Tel. 066 074 123.

- Zemljište, 20 dunuma, za ranč, farme i slično, 15 minuta od Sarajeva. Voda, struja, dozvola, vl. 1/1. Tel. 061 103 080.

- Istočno Sarajevo, Lukavica, prodaje se 440 m2 zemlje sa započetim manjim objektom. Tel. 066 031 516.

- Ilijaš, Donji Ribarić, prodaju se četiri dunuma zemlje, gradnja dozvoljena, gradska voda. Tel. 066 031 516.

- Prodajem zemljište - lokaciju za izgradnju poslovno stambenog objekta na Ilidži, Osijek, prekoputa Mercedes servisa. Sve komunalije na parceli. Tel. 061 139 557.

- Prodajem zemljište 1/1, površine 3.857 m2, lokacija općina Novi Grad (Bačevo, buvlja pijaca). Tel. 065 884 756.

- Prodajem zemlju uz cestu, naselje Otes, 750 m2. Tel. 061 748 943.

- Kremeš Vogošća, 15 dunuma zemlje sa šumom, te oštećena vikendica, prizemlje i sprat, samo 305.000 KM. Tel. 062 316 911.

- Prodajem pet dunuma zemlje s vikendicom, naselje Kobiljača, općina Ilidža. Cijena fiksno 205.000 KM. Tel. 061 214 634.

- Na Bistriku, ul. Okrugla, prodajem zemljište za izgradnju stambenog objekta, kompletna projektna dokumentacija. Tel. 061 210 155.

- Prodajem atraktivan plac za gradnju uz cestu prema Dobrinji, površine 5.000 m2. Sva infrastruktura se nalazi na placu. Tel. 033 510 722.

Poslovni prostori

- Prodajem poslovni prostor, 142 m2, Marijin-Dvor, 3.800 KM/m2, useljiv. Tel. 061 926 069.

- Izdajem magacinski prostor, 12 m2, Dolac-Malta, ul. Marka Marulića, 80 KM. Tel. 062 789 837.

- Izdajem frizerski salon potpuno opremljen, Adija Mulabegovića 6, Vojničko Polje. Tel. 061 314 579 i 060 355 41 82.

- Izdajem poslovni prostor, 40 m2. Povoljno za više namjena: Fast Food, palačinkaru, slastičarnicu, kod škole, Semizovac. Tel. 065 992 292 i 065 950 761.

- Prodajem poslovni prostor, 32 m2, ul. Hakije Turajlića 43, Dobrinja. Tel. 060 32 55 231 ili 062 703 178.

- Prodajem posjed, 31 dunum, kuća, asfaltni pristup, Kaćuni, 5 km od Busovače. Tel. 061 926 069.

- Prodajem poslovni prostor, 27 m2, Koševsko Brdo, ulica Braće Begić. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stambeno poslovni objekt u Hrasnici. Tel. 061 926 069.

- Izdajem poslovni prostor ili tražim partnera za isti. Prostor ima namjenu slana soba i salon za masažu. Tel. 061 563 786.

- Izdaje se poslovni prostor od 70 m2, Dolac-Malta, Marka Marulića. Tel. 061 864 459.

- Izdajem poslovni prostor, 42 m2, Koševsko Brdo, ul. Braće Begić. Cijena 500 KM. Tel. 061 225 142.

- Izdajem, prodajem lijepo uređen poslovni prostor od 65 m2 u Kemal Begovoj, Hasana Kikića ulici br. 4. Pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 133 176.

- Izdajem, prodajem, komplet objekt u funkciji, Hostel Gonzo Sarajevo, Gatačka br. 33. Tel. 061 133 176.

GRAĐEVINARSTVO prodaja, potražnja...

Mašine

- Prodajem mašinu za montažu guma. Tel. 061 336 549.

- Prodajem novu mašinu za pročepljenje kanalizacije. Cijena po dogovoru, sva oprema - sajla promjera 16, dužine 10 m i svi nastavci. Tel. 062 735 248.

Ostalo

- Prodajem Alfa 70E termo za centralno grijanje s kompletnom opremom, malo korišteno. Tel. 065 512 345.

- Nove originalne dijelove za industrijske, šivaće mašine - povoljno. Tel. 062 876 691.

TEHNIKA prodaja, potražnja...

Kompjuteri

- Prodajem laptop DELL CPU Pentium 1.66 Hz RAM 468 HDD 50068. Tel. 061 962 781.

- Prodajem računar DELL 3770, Tower 30GH, Intel Core 4GB DDR3-250GB HD. Monitor Samsung 21 inča Printer hp Deskjet. Sve pod garancijom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 181 246.

- Servisiramo računare, laptope, dizanje sistema. Brz dolazak na adresu. Tel. 060 31 04 081.

- Servis računara, instalacija Windowsa XP, 7, 8.1, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus. Besplatan dolazak. Tel. 062 256 035.

Bijela tehnika

- Prodajem veš-mašinu, redovni frižider, dubinski frižider, singer mašinu, sve ispravno. Tel. 061 375 360.

- Prodajem električni šporet, pola plin - pola struja, „Gorenje“, cijena 130 KM. Tel. 061 511 152.

HOBI prodaja, potražnja...

- Kolekcionari, jedinstvena zbirka filatelije cijelog svijeta: flora, fauna, sport, olimpijade, CEPT, ZOI, ex Yu kompletna, tabačići, rariteti. Tel. 063 674 926.

- Prodajem nekorištenu manju harmoniku. Tel. 033 200 755. i 061 214 921.

NAKIT prodaja, potražnja...

- Kupujem dukate, staro zlato, nakit, lomljeno zlato, zubno zlato, zlatni novac, srebro, stara odlikovanja i ordenja, njemačke marke, šilinge, franke i ostale valute, stare Omega satove, dolazak na adresu, isplata odmah. Tel. 062 375 771.

POSAO ponuda, potražnja...

- Potrebna radnica za posluživanje napitaka i održavanje čistoće u instituciji. Zvati 061 852 757 od 10 do 15 sati.

- Dihtovanje drvene stolarije aluminij. lajsnama, efikasna zaštita od hladnoće, prašine i buke, garancija trajna. Tel. 062 189 851.

- Tražim posao, održavanje stanova i po dogovoru kuhanje. Sve zainteresovani mogu se javiti na broj: 062 787 189.

- Potrebna žena da bude s mojoj mamom, koja je pokretna i samostalna, od 7 do 15 samo radne dane u sedmici. Tel. 061 572 569.

- Potrebno više kuharica u buregdžinici, plaća odlična, topli obrok, bonus sati ljeti i zimski godišnji, slobodan dan u sedmici. Tel. 062 903 917.

- Potrebna kuharica u buregdžinici na Otoci, uslovi odlični. Tel. 062 903 917.

- Čuvala bih stariju pokretnu osobu od Skenderije do Dobrinje. Odgovorna žena. Tel. 091 510 101.

- Prijevoz vozila povoljno, Kanton Sarajevo i od Sarajeva u svim pravcima u BiH, 24/7. Tel. 060 32 30 612.

- Čuvala bih stariju pokretnu osobu od Baščaršije do Dobrinje. Hvala. Tel. 062 692 048.

- Buregdžinici potrebne dvije majstorice. Za više informacija pozovite 061 134 034.

- Finansijski bih pomagao i izdržavao stariju osobu, protuusluga prepis stana. Tel. 064 42 79 241.

- DUO dvojac klavijaturista pjevača radi sve vrsta zabava, svadbi, žurki, rođendana po cijeloj BiH, Hrvatskoj ... s raznovrsnim repertoarom. Tel. 065 518 850.

- Vodoinstalater radi nova, adaptira stara kupatila te postavlja sve vrste sanitarija (tuš baterije, bojlere, kabine). Tel. 062 532 491.

- Potrebna dvojica majstora fasadera. Tel. 061 278 188.

- Čistim stanove. Novo Sarajevo. Tel. 062 922 904.

- Potreban radnik za rad na jednostavnim poslovima, plaća 1450 KM. Tel. 033 760 040, poslije 17 sati.

- „Termomepros“ prima varioce, montere centralnog grijanja i pomoćne radnike. Tel. 062 339 635.

- Pomagala bih starijim osobama ili čistila stanove. Tel. 062 828 420.

- Tražim ozbiljnu ženu za dolazak kući dva puta sedmično za rad u kući. Tel. 033 97 88 19. Novi Grad - Buča Potok.

- Fitness centar za žene na Baščaršiji traži fitness trenera. Svoju prijavu sa CV-om, slikom i motivacionim pismom možete slati na e-mail: infolifestyleclub.ba. Više informacija na broj 033 873 257.

- Potreban vozač na dostavi u buregdžinici na Pofalićima, uslovi odlični, jedna smjena, dan slobodan topli obrok, bonus sati. Tel. 062 903 917.

- Penzioner iz Sarajeva traži posao noćnog čuvara u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 964-319.

- Tražim konobara ili konobaricu. Tel. 061 167 159.

- Čuvam nanu od 12 do 5 sati. Tel. 062 922 904.

- Potrebna pomoćna radnica i radnica na prodaji s iskustvom u buregdžinici, uslovi odlični, više lokacija. Tel. 062 903 917.

- Firmi iz Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta, potreban vozač E-kategorije s licencom, rad na relaciji Turska - BiH, MKD, kao i unutar BiH. Informacije i pisane prijave slati na tel. 061 054 920, 621 37 033.

- Tražim posao noćnog čuvara i za rad na parkingu. Tel. 060 32 87 613.

- Potrebni građevinski radnici (zidari, tesari, armirači, pomoćni radnici) na gradilištima u Umagu – Istra - Hrvatska. Stan hrana i radna dozvola obezbijeđeni. Više info. na Viber 00385 919 243 514.

- Privatna škola harmonike s dugogodišnjim iskustvom vrši prijem novih učenika. Dolazak na adresu ili po dogovoru. Broj mjesta ograničen. Tel. 061 980 508.

- Djecu bih čuvala, do 5 godina. Svi roditelji koji su zainteresirani mogu zvati na broj 061 403 826.

- Radio bih kao noćni čuvar ili dostavljač, Sarajevo. Tel. 066 720 876.

- Potrebna ozbiljnija žena za brigu o ženskoj osobi i pomoć u kući. Tel. 033 978 819.

- Tražimo NK radnika na neodređeno vrijeme, plaća 1400 KM. Tel. 033 760 040, od 8 do 17 sati.

- Firma „Harex“ traži NK radnika na jednostavnim poslovima na otkupu sekundarnih sirovina. Tel. 033 466 858.

- Potreban farmaceutski tehničar, može penzioner mlađi od 65 godina. Tel. 065 561 846.

- Radio bih kao dostavljač B kategorija, bez prijave, te kao noćni čuvar ili nešto slično. Tel. 061 271 011.

- Firma sa sjedištem na Ilidži bavi se obradom metala na CNC mašinama. Potrebna dva CNC operatera, serijska proizvodnja, vikend slobodan. Tel. 062 417 166.

- „Termomepros“ prima armirače za rad u Njemačkoj. Tel. 062 339 635.

- Radio bih kao noćni čuvar. Tel. 062 829 353.

- Restoran traži konobara (M/Ž), šankera (M/Ž) i pomoćnog radnika u kuhinji (M/Ž). Tel. 062 757 062.

- Potrebne hitno dvije radnice, jedna za posluživanje i jedna za kuhinju, pomoćna, u ćevabdžinici, nedjelja slobodan dan, redovna plata + topli obrok, prijava, 8 sati rada. Tel. 033 235 245.

- Potrebna domaćica, hitno. Tel. 062 508 725.

- Traži se žena za čuvanje nepokretne starije osobe u inozemstvu. Obezbijeđeni stan, hrana i plaća je po dogovoru. Tel. 0039 34 927 53 218 (Viber).

- Potreban radnik na farmi muznih krava. Posao na muži. Potrebno radno iskustvo na istim. Tel. 062 140 388.

- Tražim ozbiljnu ženu, po mogućnosti Boljakov i Buča Potok, za pomoć u kući. Tel. 033 978 819, 061 254 821.

- Tražim radnika za rad na recepciji, može i student uz dogovor, Hostel Gonzo, Sarajevo, Gatačka br. 33. Tel. 061 133 176.

- Potrebni radnici u autopraonici koji poznaju radove u vulkanizerskoj radnji s iskustvom. Tel. 063 344 236.

RAZNO prodaja, potražnja...

- Prodaje se dnevni boravak Inside by Ećo - trosjed, stol mediapan, 2 fotelje. Namještaj star dvije godine. Sve 500 KM. Trosjed bijeli: 2,20 x 80 x 40, stol mediapan bijeli s kaljenim staklom: 130 x 70, dvije fotelje pastelno roze, dimenzije 70x40, Sarajevo. Tel. 061 725 998.

- Trimeri, benzin i struja, el. mot. pila, freza el. za manje površine, plastenici i sl., sve ispravno. Tel. 061 538 128.

- Prodaja bukovog ogrjeva s dostavom na adresu, drva cijepana, 120 KM, do isteka zaliha. Tel. 061 083 157.

- Prodajem Uniroyal 165/65 r14 zimske gume na čeličnim felgama (2 kom.). Cijena 59 KM. Tel. 064 41 78 873.

- Veš-mašina LG potpuno ispravna i očuvana, digitalni displej, timer, kapacitet bubnja 5 kg. Cijena 200 KM. Tel. 061 555 663.

- Dječak prima na poklon papagaja ili tigrice s kavezom. Unaprijed hvala. Tel. 061 297 022.

- Potrebna nastavnica u penziji za instrukcije učenika. Mogućnost i smještaja u garsonijeri u Sarajevu. Tel. 062 740 705.

- Ozbiljna žena, 50 godina, iz Sarajeva, traži čovjeka za stalnu vezu. Mlađi ne dolaze u obzir. Tel. 064 44 85 178.

- Nadmadrac memori, dimenzije 180x200, visina 5 cm, kupljen u Belloni, skoro nov, cijena 120 KM. Tel. 061 175 882.

- Prodajem bide s baterijom, skoro nov, cijena 80 KM. Tel. 061 175 882.

- Prodajem ventilator i ručno rađenu zavjesu. Tel. 062 828 420.

- Prodajem bide s baterijom, skoro nov, cijena 100 KM. Tel. 061 175 882.

- Prodajem bicikl za djecu do 10 god. Tel. 061 566 378.

- Muškarac, musliman, želi upoznati iskrenu ženu za druženje starosne dobi od 60 do 70 godina. Tel. SMS. 066 542 149. Pozdrav iz Tuzle.

- Pomozite dobri ljudi u ovim mubarek danima, hvala. Tel. 062 692 048.

- Potrebna žena za pomoć. Moguć prepis moje penzije od 50 do 60 godina starosti. Hvala. Tel. 062 223 401.

- Kupujem knjigu „Druga stvarnost“ autora Samir Adanalić. Tel. 061 381 102.

- Kupujem knjigu „Šamanske terapije“ autora Ratomir Vucković. Tel. 061 381 102.

- Namještaj i tehnika iz stana radi selidbe. Veoma povoljno. Tel. 061 538 128.

- Pomozite, dobri ljudi, ženi bolesnoj s djetetom na ulici po ovoj zimi, jer nemam da platim stanarinu pa molim dobre ljude da mi pomognu. Tel. 062 692 048.

- Muškarac, musliman, strani penzioner, usamljen, iskren, alkohol i cigarete ne troši, ovim putem želi upoznati iskrenu ženu za druženje. Tel. 066 542 149, Tuzla.

- Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah, cijela BiH. Prodajem cetifikate. Tel. 062 103 674.

- Profesor daje instrukcije iz matematike i fizike, osnovcima i srednjoškolcima. Dolazim na adresu. Tel. 061 173 040.

- Kupujem knjige „Autosugestija“ i „Sugestija“ autora Tome Liakovskog. Tel. 061 381 102.

- Tražim ženu koju ću da udomim, da ima oko 55 godina, da je vesele prirode. Nudim lijepo stanovanje i finu budućnost. Tel. 062 223 401.

- Ozbiljna žena iz Sarajeva traži čovjeka za brak od 55 do 60 godina. Samo poziv, mlađi ne dolaze u obzir. Tel. 00387 60 30 14 941.

- Zubne proteze, izrada u toku dana, popravka, podlaganje, poliranje, dodatak zuba. Radimo i vikendom. Tel. 061 141 544.

- Tražim partnera u BiH za proizvodnju kole, fante, spritea, kisele vode... Tel. 063 977 080.

- Tri paketa pelena za starije XL, 72 kom, italijanske, super. Tel. 062 114 290.

- Povoljno razni ribarski pribor. Tel. 062 114 290.

- Prodajem „Braun“ mrežice i el. aparate za brijanje. Tel. 066 878 542.

- Prijatelj iz Živinica moli da mu se javi žena iz okolice Gradačca na broj tel. 066 542 149. Da nastavimo druženje...

- Prodajem veš-mašinu, ležaj, kuhinju, mašinu za suđe, frižider, predsoblje, sve u dobrom stanju. Tel. 061 335 215.

- Prodajem set „Delimano“ posuđa, sokovnik, fryer za pečenje, mašinu za mljevenje mesa iz najbolje palete. Tel. 061 403 826.

- Nadmadrac memori „Bellona“, dimenzije 180x200, visina 5 cm, cijena 130 KM. Tel. 061 175 882.

- Zbog prestanka rada veoma povoljno prodajem komplet alat i mašine za tapetare, povoljno za otvaranje biznisa. Tel. 061 243 591.

- Tretman kolagenskim nitima, tretman podmlađivanja bez igle. Za termin pozovite 061 182 544.

- Sarajlija (180, 80, 50), vss, kažu kulturan i lijep, traži damu za upoznavanje. Tel. 062 403 178.

- Prodajem trosjed u očuvanom stanju. Cijena 100 KM. Tel. 062 293 666.

- Kupujem knjigu „Prevladavanje karme“ autor Keith Sherwood. Tel. 061 990 683.

- Kupujem literaturu o praksi magijsko-astralnih napada. Tel. 061 381 102.

- Kupujem razne vrste knjiga iz oblasti filozofije umjetnosti, historije, psihologije, beletristike, kompleti. Dolazim kući. Plaćanje odmah. Tel. 062 71 05 00.

- Prodajem ribarski pribor, dugačke čizme, dugačke čizme iz jednog djela, ribarska stolica, 5 štapova, čuvara, mnoštvo udica, blinkera, voblera, mušica, plovaka, zvončića, silka, olova i još toga dosta, fiksno 300 KM. Tel. 062 114 290.

- Prodajem original nova tri pakovanja po 24 pelene XL za starije osobe, italijanske, ukupno 72 komada, fiksno 100 KM. Tel 062 549 123, u Sarajevu.

- Muškarac, musliman, inozemni penzioner, usamljen, ovim putem želi upoznati slobodnu, iskrenu ženu za druženje, moguć brak. Tel. SMS. 066 542 149. Pozdrav iz Tuzle.

- Ozbiljna žena iz Sarajeva traži čovjeka za ozbiljnu vezu i brak. Imam 50 godina i rođena sam u Sarajevu, mlađi ne dolaze u obzir. Tel. 060 30 14 941.

- Prodajem organski uzgojen krompir u Bjelimićima - Visočica. Tel. 061 193 959.

- Kupujem mobitel džepni, da ima radio, TV prijemnik, antena šipka na izvlačenje. Tel. SMS 062 492 734. Pozdrav iz Tuzle.

- Zbog prestanka rada veoma povoljno prodajem alat i mašine, pogodno za otvaranje radnje tapetarske struke.

- Kupujem knjigu „Tajne uspjeha“, autori Sandra Anne Taylor, Sharon A. Klingler. Tel. 061 381 102.

- Prodajem perzijski ćilim - buhara original (3,5 x 2,5). Tel. 061 019 360.

- Prodajem dva kauča original koža crna. Tel. 061 019 360.

- Prodajem stare „Burde“, dobro očuvane, 40 kom., po 5 KM. Tel. 062 531 220.

- Prodajem tv LG32LY330C FUL HD 32 inch. Tel. 063 527 106.

- Plinska peć na odžak, plinska peć fasadna, regal, fotelja. Tel. 062 358 285.

- Prodajem frižider „Bira“, tri pregrade i zamrzavanje. U ispravnom stanju. Očuvan. Cijena 60 KM. Kontakt 061 980 923, zvati do 18 sati.

- Prodajem vrlo povoljno električni šporet na Grbavici u ulici Radnička. Tel. 061 285 917.

- Prodajem povoljno trakice za mjerenje šećera. Tel. 065 605 796.

- Potreban vozač na dostavi u buregdžinici na Pofalićima, uslovi odlični, jedna smjena, dan slobodan, topli obrok, bonus sati. Tel. 062 903 917.

- Prodajem kamin peć, jednu sezonu korištena, 300 KM, nova 750 KM. Tel. 062 789 837.

- Prodajem dječiji krevet. Tel. 033 446 170; 062 321 441.

- Sarajlija (180, 80, 50) VSS, kažu kulturan i lijep, traži damu za upoznavanje. Tel. 062 532 034.

- Kupujem knjigu „Poruka Indijanaca“ autora Mehmeda Karahodžića. Tel. 061 381 102.

- Pomozite, dobri ljudi, ženi bolesnoj s djetetom koja živi na ulici i po haustorima. Hvala. Tel. 062 692 048.

- Prodajem jaknu „Tom Tailor“ original, nova. Veličina XL, ali je malo uži model. Tel. 061 633 499.

- Prodajem šubaru od lisice. Cijena 50 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem zračni madrac, nov, cijena 100 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem telefon Ulefone note 7p. Cijena 50 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem periku od prave kose, nova, nikad nošena nije. Tel. 061 633 499.

- Prodajem pelene za odrasle veličina L. Cijena 0,70 KM po komadu. Tel. 061 827 515.

- Tražim majstora za zamjenu crijepa na kući, hitno. Tel. 062 417 759.

- Prodajem dječija kolica i bicikle. Tel. 060 31 27 801.

- Tražim za kafanu konobara ili konobaricu. Tel. 061 167 159.

- Prodajem tri prozora dimenzija 140 X 140 dva komada i jedan komad 140 X 160. Tel. 062 962 394.

- Mladić, zgodan, visok, lijep, 23 godine, situiran, htio bi upoznati djevojku radi druženja i mogućeg braka. Živi i radi u Norveškoj, ali često dolazi u Makarsku i Prijedor. Samo ozbiljno zainteresovane djevojke poslati informacije o sebi na: [email protected].

- Slobodan muškarac iz okolice Tuzle, strani penzioner, želi upoznati slobodnu ženu za druženje. Tel. 066 542 149.

- Ako ima slobodna iskrena žena za iskreno druženje starosne dobi od 60 do 70 godina. Tel. 066 542 149. Pozdrav iz Tuzle.

- Prodajem tricikl za djevojčice, nov. Cijena 70 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem vitrinu od drveta. Za više informacija tel. 061 633 499.

- Prodajem šubaru od lisice. Cijena 50 KM. Tel. 061 633 499.

- Kupujem knjigu „Buđenje“ autora Pane Andova. Tel. 061 381 102.

- Sobni bicikl, pokazivač kilometara. Tel. 062 417 772.

- Prodaja mrkog uglja, banovićki, kreka, drveni, kameni. Tel. 061 083 157.

- Prodajem zimske gume, 2 seta, Viking 215 60 16 dot. 3420, 8 mm šara, cijena 280 KM. Achilles 215 60 17 dot. 2018 8 mm šara cijena 280 KM. Oba seta su jako dobro očuvana Tel. 062 101 020.

- Prodaja ogrjeva s dostavom na adresu, mrki ugalj, drveni, kameni, bukova drva. Tel. 061 083 157.

- Prodajem košulje za folklor, heklane stolnjake, 2 torbe tkane. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem ulazna vrata, sobna vrata, prozor 120x120, komodu, lim, sudoper. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem fikus cvijeće, trpezarijski sto i 4 stolice. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem crijevo za puhanje guma, carinsku sajlu. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem bežični usisivač, „Rowenta“, 150 KM. Kao nov. Tel. 066 242 526.

- Prodaja mrkog uglja po akcijskoj cijeni do isteka zaliha 1 t 220 KM uračunata dostava. Tel. 061 083 157.

- Prodaja mrkog uglja po akcijskoj cijeni do isteka zaliha 1 t 220 KM sa dostavom, bukova drva 120 KM, za centralno 80 KM. Dostava uračunata. Tel. 061 083 157.

- Sadnice stalnorađajućih jagoda mjesečarki u čašama s dobro razvijenim korijenom. Vršimo dostavu. Tel. 061 538 128.

- Kupujem razne vrste knjiga iz oblasti filozofije, umjetnosti, historije, psihologije, beletristike, kompleti. Dolazim kući. Plaćanje odmah. Tel. 062 71 05 00.

- Muškarac, Bošnjak, musliman, usamljen, ovim putem želi upoznati slobodnu udovicu, ženu, za povremena druženja, samo ozbiljna iskrena veza. Tel. 066 542 149, Tuzla.

- Hitno prodajem rod pod (postolje za pecanje); mali bandsek (kružna testera); kamin na drva i drveni ugalj, može da ugrije do 120 kvadrata; motor za garažna vrata s daljinskim; prodajem 500 komada borovih elemenata 70x7x2 cm, idealno za ogradu; 2 manja radijatora za centralno, cijene po dogovoru; invalidska pomoćna kolica. Tel. 063 936 130.

- Kupujem razne vrste knjiga vezano za umjetnost, psihologiju, filozofiju, te razne komplete beletristike. Dolazim na vašu adresu. Tel. 062 710 500.

- Prodajem izuzetno povoljno ribarski pribor, veća količina, očuvan, cijena fiksna 600 KM. Tel. 062 114 290.

- Prodajem povoljno krevete na sprat. Tel. 062 561 660.

- Prodajem veću količinu ribarskog pribora: štapova, mašinica, udica, silka, blinkera, raspala, mušica, strimera i još mnogo toga fiksno 500 KM. Tel. 062 114 290.

- Kupujem knjigu „Refleksoterapija“ autora Zlatka Pejića. Tel. 061 381 102.

- Prodajem povoljno razni ribarski pribor u Sarajevu. Tel. 062 114 290.

- Dajem televizore, nisu plazme, za polovna sobna vrata. Tel. 061 297 022.

- Prodajem dvije ženke, njemački ovčar, odličnih roditelja, cijena 200 KM po komadu, vakcinisani i uredni papiri. Tel. 033 760 040, zvati od 8 do 17 sati.

- Poklon džepna inovacija, grijač maska na baterije koja sprečava hladan vazduh da napravi prehladu. Za detaljan opis inovacija kontaktirati autora. Tel. 60 34 91 421.

- Kosim bašče, kopam, šišam živu ogradu, orezujem voće, sređujem oko vikendica, radim i druge poslove. Tel. 062 893 967.

- Prodajem knjige, medicinske enciklopedije, prodajem „Anatomski atlas“, „Geografski atlas svijeta“ i 100 knjiga zbirka poezije i drugih knjiga života. Tel. 062 122 005.

- Prodaja mrki ugalj banovićki lignit 210 KM, kameni ugalj orah 230 KM, do isteka zaliha. Tel. 062 435 019.

- Prodajem drva za potpalu, mješavina, 50 KM - 1 m3. Tel. 033 638 459, zvati od 20 do 24 h.

- Prodajem "Singer" mašinu i radioaparat „Kosmaj“. Tel. 062 325 360.

- Prodajem nov ćilim „Derviš“ zbog selidbe 2,50 - 3,50. Tel. 062 262 734.

- Prodajem farmu koka - podni sistem u Čapljini. Tel. 036 809 009; 061 520 321.

- Prodajem nov kožni muški mantil ispod cijene + šešir poklanjam, Sarajevo. Tel. 061 218 120.

- Prodajem peć, pola struja-pola plin i ormar. Tel. 033 458 216.

USLUGE

- Vodoinstalater s 30 godina iskustva vrši opravke, instalaciju, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 061 348 717.

- Radim centralno grijanje, prepravke grijanja, zamjenu konvektora i ventila, prepravke plina. Tel. 061 233 279.

- Izvodimo sve vrste gradnji i adaptacija uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 061 398 214.

- Moleri, 2 majstora, radimo sve vrste moleraja kvalitetno i pedantno, iza sebe sve očistimo. Tel. 062 316 911.

- Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske poslove brzo, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 332 746.

- Limarski radovi, ugradnja limenih krovova, oluka, sanacija krovova itd. Tel. 062 556 387.

- Tapetar-dekorater presvlači i popravlja namještaj sa sto uzoraka štofova, popust penzionerima. Tel. 061 156 728.

- Majstor vrši popravke, montiranje, lakiranje kućnog namještaja, stolarije. Tel. 065 431 637.

- Molovanje stanova, privatnih kuća, poslovnih prostora, uredno, kvalitetno, povoljno. Bez srkleta i nervoze. Nazovite da se dogovorimo. Hvala. Tel. 062 122 702.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova uz garanciju! Tel. 061 740 127.

- Izrada i montaža svih vrsta pločastog namještaja po mjeri. Radimo brzo i veoma kvalitetno. Tel. 061 538 128.

- Tapetar radi presvlačenje, popravku, zamjenu spužve, makaza, popravku stolica, razne štof karte. Tel. 062 800 996.

- Vodoinstalater radi nova, adaptira stara kupatila te postavlja sve vrste sanitarija (tuš baterije, bojlere, kabine). Tel. 062 532 491.

- Izvodimo sve vrste građevinsko zanatskih radova uz garanciju! Tel. 061 740 127.

- Potrebna ozbiljnija žena, oko 55 godina, za rad u domaćinstvu. Otvaramo seljački turizam. Tel. 062 223 401.

- Adekvatan kombi prijevoz, selidba, prijevoz robe, odvoz šute i kabastog namještaja, čišćenje podruma i poslovnih prostora od 10 do 25 KM + radna snaga. Tel. 061 336 409.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova. Tel. 061 740 127.

- Zubne proteze izrada u toku dana, popravka, podlaganje, poliranje, dodatak zuba. Radimo i vikendom. Tel. 061 141 544

- Izvodimo sve vrste gradnji i adaptacija uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 061 398 214.

- Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske poslove brzo, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 332 746.

- Stolar montira, demontira i popravlja namještaj i stolariju, mijenja baglame, makaze i dr. Tel. 061 351 454

- Pravimo i montiramo šadrvane-ljetnikovce, boja po vašoj želji, pokrivamo tegolom bordo ili zelene boje, sve u kompletu. Tel. 061 538 128.

- Potrebna radnica ili penzionerka u fast foodu „Buby“. Tel. 061 180 101.

- Dihtovanje drvene stolarije aluminij. lajsnama, efikasna zaštita od hladnoće, prašine i buke, garancija trajna. Tel. 062 189 851.

- Keramičar i moler s dugogodišnjim iskustvom. Čisto i uredno. 061 379 189.

- Vršim popravke, prepravke, montiranje, lakiranje kućnog namještaja, stolarije. Tel. 061 250 763.

- Siječemo, uklanjamo i odvozimo velika i mala stabla. Tel. 061 799 047.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 062 361 211.

- Molersko-farbarske radove radim, profesionalno i stručno gletovanje, krečenje, edel puc, termoizolacije uz garanciju. Tel. 061 255 253.

- Moleri - radimo profesionalno i stručno gletovanje zidova, krečenje, edel puc uz zaštitu termo izolacije, laminat, uz garanciju. Tel. 062 310 802.

- Za vaša veselja/svadbe, punoljetstva, rođendane i slično orkestar s pjevačicom nudi odličnu zabavu i siguran provod. Zvati na broj 063 944 566.

- Sve vrste popravki u vašem stanu, povoljno. Tel. 062 168 228.

- Renoviranje, presvlačenje namještaja. Postavljanje karniša, zavjesa, roletni. Radimo autotapetariju. Tel: 033 446 170; 062 321 441.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 062 361 211.

- Moler - molerski radovi i lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 065 431 637.

- Molovanje stanova, privatnih kuća, poslovnih prostora, uredno, kvalitetno povoljno. Bez srkleta i nervoze. Nazovite da se dogovorimo. Hvala. Tel. 062 301 545.

- Radim: tesar, zidar, keramičar, vodoinstalater, rušenje zidova - sigurno i kvalitetno. Tel. 061 269 385.

- Molovanje stanova, privatnih kuća, poslovnih prostora, uredno, kvalitetno, povoljno. Bez srkleta i nervoze. Nazovite da se dogovorimo. Hvala. Tel. 061 398 106.

- Radio bih kao noćni čuvar na dnevnicu. Sarajevo. Tel. 066 720 876.

- Radio bih kao noćni čuvar. Tel. 061 271 011.

- Radi prestanka rada nudim komplet mašine i alat za obavljanje tapetarske djelatnosti pogodno za otvaranje biznisa, vrlo povoljno. Tel. 061 243 591.

- Dubinsko pranje i usisavanje svih vrsta tapaciranog namještaja, kauča, uglova, ćilima. Almir. Tel. 061 506 733.

- Brze elektrousluge oko utičnica, prekida, plafonjera, indikatora, šporeta, bojlera, TA peći. Tel. 062 316 911.

- Dubinsko pranje i usisavanje svih vrsta tapaciranog namještaja, kauča, uglova, ćilima. Almir. Tel. 061 506 733.

- Sve vrste građevinsko-zanatskih radova i adaptacija izvodim, dugogodišnje iskustvo i garancija. Tel. 061 398 214.

- Iskusan pomoćni radnik, zrelijih godina, traži posao na duži period, uz dnevnu isplatu. Sarajevo. Tel. 062 050 799.

- Građevinska firma izvodi sve vrste radova uz garanciju. Tel. 061 740 127.

- Električar, brze usluge, indikator, plafonjere, utičnice, TA peći, LED rasvjeta, lusteri šporet, bojler, osigurači. Tel. 062 316 911.

- Moler s dugogodišnjim iskustvom farba stolariju, kreči i radi obradu oko prozora i vrata. Sarajevo 061 606 441.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova. Tel. 061 740 127.

- Majstor moler izvodi molerske radove, povoljno i čisto. Tel. 062 358 946.

- Molovanje stanova, kuća, poslovnih prostora, uredno, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 122 702.

- Radio bih kao pomoćni radnik, uz dnevnu ili sedmičnu isplatu. Sarajevo. Tel. 062 050 799.

- Ekipa majstora radi stiropor fasade, isključivo fasade. Tel. 061 270 729.

- Relaksirajuće, sportske masaže tijela, Body shamping, anticelulitna aparatna masaža. Tel. 062 517 353.

- Elektrotehničar - VKV električar. Održavanje postojećih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014.

- Električar, popravke i ugradnja, osigurači, bojleri, rasvjeta, peći, TA peći, utičnice, kućanski aparati, instalacije, lusteri, plafonjere, LED. Tel. 062 081 910.

- Vaha VK vodoinstalater za sve popravke sanitarija, tuš baterije, bojlera, šolja, vodokotlića, odvoda kuhinje i kupatila, instalacija, ventila i sl. Tel. 062 845 291.

- Električar i vodoinstalater vrši opravke instalacija i postavljanje novih. Tel. 061 552 628.

- Majstor zidar, tesar, keramičar, vodoinstalater, rušenje zidova, betona, unutrašnji radovi. Tel. 061 269 385.

- Majstor moler, brzo, čisto, kvalitetno i povoljno radi usluge. Tel. 061 772 661.

- TV LED, LCD i plazma, ovlašteni servis vrši popravak TV aparata svih marki i modela. Dolazak na adresu. Garancija. Tel. 061 145 499.

- Duga električar, servis bojlera, osigurača, ugradnja peći, el. instalacija, indikatora, interfona, prekidača, utičnica te sve vrste rasvjete. Tel. 061 265 562.

- Električar mijenja ploče s osiguračima, vrši sve nove instalacije i popravlja kućanske aparate. Tel. 061 159 291.

- Molersko-farbarski radovi krečenje, gletovanje, lakiranje stolarije, lijepljenje stiropora, mrežice i edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 518 014.

- Vada VK vodoinstalater, servis bojlera, baterija, ugradnja šolja, vodokotlića, lavaboa, sudopera, instalacija, otčepljenje kanalizacija i sl. Tel. 061 132 149.

Intelektualne

- Dajem časove iz šaha na engleskom, francuskom, njemačkom i bosanskom jeziku. Tel. 062 190 615.

Usluge prijevoza

- Potreban vozač za kombija, B kategorija. Tel. 033 760 040, od 8 do 17 sati.

- Adekvatan kombi prijevoz, selidba, prijevoz šute i kabastog namještaja, čišćenje podruma i poslovnih prostora. Od 10 do 25 KM + radna snaga. Tel. 061 336 409.

- Adekvatan kombi prijevoz, selidbe, prijevoz namještaja, odvoz šute, starog namještaja. Tel. 061 299 095.

- Trebate kombi prijevoz stvari, odvoz šute ili čišćenje podruma. Brzo, povoljno i sigurno. Tel. 062 888 707.

- Adekvatan prijevoz kombijem ili kamionom s ceradom, selidbe, odvoz kabastog namještaja, obezbijeđena radna snaga. Tel. 061 378 166.

Ostale usluge

- Prodaja bukovog ogrjeva po akcijskoj cijeni do isteka zaliha, cijepana, kaminska, pelet, briket, kameni ugalj. Cijene na poziv. Tel. 061 083 157.

- Izdržavala bih stariju osobu finansijski i uslužno po potrebi, u zamjenu za prepis vlasništva na nekretnini, nakon smrti. Tel. 061 524 466.

- Čuvala bih stariju pokretnu osobu, lokacija od Skenderije do Dobrinje. Tel. 062 087 234.

- Izdržavala bih stariju osobu finansijski (mjesečno 400 KM) i uslužno po potrebi, u zamjenu za prepis vlasništva na nekretnini, nakon smrti. Tel. 061 524 466.

- Pomažem pri penzionisanju. Tel. 061 271 011.

- Sportsko-medicinske masaže, Body shamping. Tel. 062 517 353.

- Oblikovanje obrva pincetom i voskom, farbanje. Tel. 062 517 353.

- Garantujem uspjeh bez obzira šta vas muči, proričem budućnost i uklanjam sve prepreke i negativnosti. Tel. 061 689 352.

- Čuvam staru nanu od 12 do 17 sati, bez vikenda. Tel. 062 922 904.

- Sportsko-medicinske masaže, vrlo lijep ambijent, svaka peta gratis. Tel. 062 517 353.

- Potrebna kućna pomoćnica, plaća po dogovoru. Tel. 061 308 989.

- Tražim majstora za dolazak na kućnu adresu, za popravak kompjutera. Zvati od 14 do 17 h i poslije 19:30 h. Tel. 033 842 593.

- Peremo ćilime, mokro pranje, 3,5 KM po metru kvadratnom. Garancija kvaliteta 23 g. iskustva. Dolazimo po ćilime. Tel. 659 250, 061 704 745, 062 213 732.

- Usluge fotografiranja vjenčanja. Vrlo povoljno. Tel. 061 520 326.

- Žena šezdesetih godina traži da njeguje starije osobe i ako treba ispomoć u kući. Tel. 060 30 26 668.