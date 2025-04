Nikšić: Sve procjene ogromnih otkaza zbog povećanja minimalne plaće pokazale se netačnim, atraktivnije lagati i pljuvati

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić obratio se nakon sastanka predstavnika stranaka Trojke i HDZ-a BiH.

On je kazao da su iskoristili Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru i današnju sjednicu Vlade FBiH u Mostaru da razmijene znanja i iskordiniraju stvari.

- Čović je to spomenuo, i mislim da imamo razloga biti ponosni na ono kako se fiskalno odgovorno odnosi Vlada Federacije BiH prema Federaciji, prema svim budžetskim korisnicima.

Naravno, u nas je puno atraktivnije da pljujete i lažete. Mi smo prošlu godinu, evo pitao sam ljude, pošto ima tu onih koji su duže i od mene i od Dragana, mogu li se sjetiti kad smo završili fiskalnu godinu bez rebalansa budžeta, niko se nije mogao sjetiti, a prošle godine smo platili najveću ratu vanjskog duga u historiji Federacije BiH u iznosu od milijardu i 400 miliona, pri čemu smo od prigoda od PDV-a dobili milijardu i 350 miliona. Da smo na sve to dodali 511 miliona za isplatu penzija. Mimo onoga što je naplaćeno od doprinosa, smo 362 miliona uložili za kredite Autocesta. Tu je i niz drugih pokazatelja i sve to bez dodatnih zaduženja, sve to naravno bez rebalansa budžeta - kazao je.

Fiskalna odgovornost

Dodao je da to govori o fiskalnoj odgovornosti Vlade i svih ministara.

- To u stvari govori o fiskalnoj odgovornosti vlade i svih ministara. Sad smo za vikend radili posljednje izvištaje, posljednje procjene. Mi smo, samo da vas podsjetim, prosjek u EU 88,2 posto zaduženosti u bruto društvenog proizvoda. Grčka, Španja, Francuska, Italija, Belgija, sve te velike ekonomije su preko 100% zaduženosti, Grčka ima 158 posto, a Španija 103. Crna Gora je najviše zadužena sa 61 posto, Srbija su 44,3%, Bosna i Hercegovina 25,4 posto, a u tome RS 38%, a javni dug FBiH uz ovu Vladu koja "nas vodi na sudružničko ropstvo je pao sada na 18,6 posto".

Naveo je da je prije dvije godine to bilo 24,9 posto BDP-a.

- Dakle, mi ćemo u skladu sa ovim dogovorima nastaviti da radimo vrlo odgovorno u odnosu prema budžetu, a ukoliko uspijemo da sačuvamo političku stabilnostu FBiH, a siguran sam da hoćemo i vratimo na državnom nivou.

- To nam otvara prostor da se može doći do sredstava koja se mogu investirati u javne radove, u investicije koje će biti u korist svih građana Federacije Bosne i Hercegovine. Mi u ovoj situaciji možemo najaviti da u ovoj godini nastavljamo radove na javnim saobraćajnoj infrastrukturi, na autoputevima, na brzim cestama i siguran sam da će to još dodatno pomoći svim dijelovima Federacije - naglasio je.

Jasno opredjeljenje

Dodao je i da je jasno opredijeljenje Vlade FBiH bilo da podrže rade koji su radili za minornu platu, da se utvrdi minimalna plaća od 1.000 KM.

- Sve one procjene ogromnih otkaza i zatvaranja pokazala se neopravdana i netačna. Mi smo i danas pripremili i u narednim danima ide nova rata za subvencije koje Vlada isplaćuje onima koji su pogođeni, dakle izvršamo te svoje obaveze i krivi smo što to malo više ne pričamo i ne promoviramo, nego smo pustili ovima da to kriminaliziraju, pljuju i stvaraju nepovoljnu atmosferu.