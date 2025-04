Nikšić rekao da se izvinio Čoviću zbog Južne interkonekcije: Imali smo pritisak, svi znamo od koga

Dotaknuo se i Južne interkonekcije.

- I to je bila jedna tema o kojoj smo danas pričali otprilike dogovorili neke svoje stavove. Ovdje nema nikakve dileme. To je jedan od izazova koji smo prošli i koji, vjerujte, da nisu ovako stabilne odnosi u FBiH, ne bi.

Ja znam iz prethodnih perioda, da je to bila blokada federalne Vlade, bilo od SDA, od HDZ-a, od SDP-a, od bilo koga pola godine. Dakle, mi smo na Vladi, nakon dogovora koji smo donijeli, o principu kako ćemo to riješiti i vjerujte, za mjesec, dana ili za dva bi to riješili sigurno na način kako smo se dogovorili. Imali smo to što smo imali jedan pritisak, svi znamo, dakle, eto i gdje se to spomenulo i promijenilo se.

Preglasali HDZ

Dakle, nakon naše komunikacije sam rekao, Dragan izvini, ovo se promijenilo, vrati to na početak. Dakle, čovjek je razumio, mi smo preglasali HDZ, to je bila prva tačka na Vladi. Nakon toga smo imali 89 tačaka koje smo donijeli jednoglasno.

Ja smatram da je to zalog za ovo što ste rekli i što je rekao profesor Kazaz, da to mora biti zalog, da ti odnosi moraju biti zalogi. Možemo da se ne slažemo oko nečega, ali hajmo pričati o tome, a ne da ratujemo jedni protiv drugih i da tražimo način da se hvatamo za vratove i podmećemo jednim drugima, izbjegavajući da donosimo odluke koje se na kraju reflektuju na sve građane i Federacije i Bosne i Hercegovine – poručio je Nermin Nikšić.