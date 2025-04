Čović: Stavovi profesora Kazaza oko Izbornog zakona su mi prihvatljivi

Dragan Čović nakon sastanka s predstavnicima stranaka Trojke je kazao da da je Izborni zakon BiH za njih osnova funkcioniranja BiH.

- Pogotovo onaj segment na koji se baziramo sada, a to je izbor člana Predsjedništva BiH. Lično mislim da je pitenje izbora člana Predsjedništva interes BiH, a ne Hrvata. Međutim, to je mjera i za opće funkcioniranje, ako hoćete, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. I to danas nije bila tema na bilo koji način, pričali smo o Federaciji. Tako da ćemo to nastaviti dalje komunicirati na isti način. Čuli ste ovih dana i predsjednika Vlade Republike Hrvatske i puno drugih kolega, koji su na slični način prepoznali budućnost i stabilnost BiH upravo na tom pitanju, jer tom se pitanju lomi Bosna i Hercegovina, ne oko nekih drugih pitanja - kazao je Čović.

Istakao je da su danas spomenuli i pitanje Južne interkonekcije.

- To smo samo spomenuli iz razloga pošto je bilo nekih aktivnosti na terenu, a vidjeli ste jučer tu i resornog ministra iz Hrvatske i direktora Plinacra, koji su informirali da ima neka komunikacija sa nivou FBiH prema njima i gdje su oni u jednoj zahtjevnoj situaciji, gdje ne razgovaraju kao država s državom, nego s entitetom, a moramo tu paziti i zbog trenutnog stanja u RS. Mi na nivou BiH oko toga danas nemamo nikakvo stajalište, ali stav naš je jasan po toj temi i ne znam šta je stvarno kazala kolegica neka koja je u kongresu ili u senatu, ali što se mene tiče, ja sam jasno to komunicirao s prethodnim abmasador ovdje, nije mi to teško, imam isti stav - naglasio je.

Naglasio je da će HDZ tu sutra održati jednu koordinaciju zbog prijatelja iz Hrvatske, kako njih niko ne bi zavlačio te da ne bi ulazili u neke probleme.

- Zakon je usvojen, na ovaj ili onaj način. Mi njega imamo, rekao sam da se neće provesti za sto godina, a naš je cilj da se on provede odmah. Moramo sjesti i vidjeti šta uraditi da bi se on realizirao. Sada kada trebamo spustiti na niže nivoe vlasti, postoji ti magistralni vodovi koji moraju proći kroz neke kantone koji imaju svoje nadležnosti i moraju dati saglasnosti. Ako ne bi dogovorili u startu to, bojim se samo slijepo provodeći zakon koji je usvojen ili naturen ako hoćete, to je kolega Nikšić drugim riječima tako i kazao, imat ćemo jedan opći zastoj. To nam nije cilj. Nama je cilj da imamo strateški interes od Južne plinske interkonekcije i tako komuniciramo s Hrvatskoj.

Naglasio je da će sjesti u narednih 15 dana i tražiti rješenja i kako napraviti korekcije da bi to funkcioniralo.

- Razgovarao sam s profesorom Kazazom prije sedam ili osam dana u Sarajevu. On me informirao o svojim stajalištima koja su meni prihvatljiva, ali nisam vidio šta je sinoć rekao.