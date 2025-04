Roditelji djece s poteškoćama u razvoju o situaciji na bazenu Otoka: Ovo je nehumano, ne razumiju se njihove specifične potrebe

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju ogorčeni su zbog situacije koja se dešavala na Olimpijskom bazenu Otoka, kada su treneri njihove djece izbačeni s bazena, a zbog svega je intervenirala policija.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Mi, neformalna grupa roditelja djece s poteškoćama u razvoju, koji godinama koristimo usluge Olimpijskog bazena Otoka i organizujemo individualne tretmane za našu djecu sa stručnim i licenciranim trenerima, izražavamo duboku ogorčenost i beskompromisnu sumnju u odluku Uprave JKP "Olimpijski bazen Otoka", kojom se drastično ukida mogućnost da treneri koje mi angažujemo rade s našom djecom u vodi. Ova sramna odluka nije samo neodgovorna, već direktno ugrožava zdravlje, rehabilitaciju i osnovno ljudsko pravo naše djece na jednak pristup sportskim sadržajima, a sve u ime populističkih odluka koje nemaju nikakve temelje u realnim potrebama djece.

Za nas, roditelje, nije pitanje da li je to ispravno ili nije. Mi smo ti koji se svakodnevno borimo za prava svoje djece, i sami smo izabrali 1 na 1 tretmane jer znamo šta je najbolje za njih. Naša djeca nisu u stanju pratiti grupne treninge zbog specifičnih zdravstvenih i razvojnih problema. Pokušaj da se našoj djeci onemogući individualni rad u vodi je neoprostiv. Ako se ova odluka sprovede, rezultiraće ozbiljnim problemima, koji će imati tragične posljedice. Ako dođe do toga, odgovornost mora da snosi neko ko je donio ovakvu odluku, a mi kao roditelji nećemo dozvoliti da to ostane bez odgovora.