Dragan Mioković u Goraždu: O vremenu, mjestu i načinu hapšenja Dodika treba da odlučuju isključivo profesionalci

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković boravio je danas u Goraždu, gdje je posjetio Mješovitu srednju školu „Enver Pozderović“ i Zavičajni muzej Goražde. Povod posjete je inicijativa učenika ove škole, koja bi ograničila upotrebu energetskih pića za maloljetne osobe.

Sada sam bio pola sata na toj prezentaciji učenika i rekao sam to djeci i sad ću to ponoviti, u Predstavničkom domu kojim ja presjedavam sjedi 98 zastupnica i zastupnika, ovo što su ova djeci meni prezentirala danas je nešto na čemu svih nas 98 može učiti. Izvanredna inicijativa. Tačno smo definisali šta su nam ciljevi. Ja sam rekao da ću lobirati da ovo bude i bio sam slobodan da im kažem da bi mi bila velika čast do kraja mog mandata i mandata ovog doma pozvati ih sve na sjednicu na kojoj će biti izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini - kazao je Mioković nakon posjete školi.

U izjavi se osvrnuo i na sigurnosnu situaciju u BiH, kazavši da razumije zabrinutost građana

- Razumijem brigu građana, ne samo Goražda, ali posebno herojskog grada Goražda koje je prošlo što je malo ko prošao u toku agresije na BiH. Stanje u čtavoj BiH je usložnjeno nedvosmislenim napadom na ustavni poredak od strane režima iz Republike Srpske. Ja sam prije desetak dana imao operativni sastanak u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u funkciji predsjednika Komisije za sigurnost Predstavničkog doma, gdje smo razgovarali s čelnim ljudima Federalnog MUP-a i Federalne uprave policije. Zaključak s tog sastanka je da je stanje sigurnosti u Federaciji stabilno, da policija kontroliše situaciju i da postoje planovi zajedničkog djelovanja FUP-a i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u slučaju potrebe - istakao je Mioković.

Ocjenjuje da Milorad Dodik i ljudi oko njega nastoje izazvati eskalaciju, koja samo njima i odgovara, te dodaje kako vjeruje u inistitucije BiH. Kaže da nema razgovora o nalogu Suda BiH da Milorad Dodik, Nenad Stevandić i Radovan Višković budu lišeni slobode.

- O vremenu, mjestu i načinu realizacije tog zadatka mogu i treba da odlučuju isključivo profesionalci, policijske snage, tužilački i sudski organi. Ako mene pitate za mišljenje, ja mislim da je ta aktivnost visokorizična i da je za njenu realizaciju, s obzirom na ukupne uslove unutar BiH, asistencija EUFOR-a neophodna. Na kraju, ta asistencija je dio njihovog mandata i ja duboko vjerujem da zavisi isključivo od političke odluke Brisela. Ja se nadam da će do toga doći i želim da vjerujem da će ovi ljudi biti privedeni. Ono što se ne bi smjelo desiti je da se u tu visokorizičnu akciju uđe pod pritiskom javnosti ili bilo koga drugog, da dođe do žrtava, jer eskalacija odgovara isključivo Dodiku - naglašava Mioković.