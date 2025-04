Roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju: Poručili su mi da ako dođem sutra, izbacit će me sa bazena

Anel Gušo, jedan od roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju, prokomentirao je situaciju koja se desila na bazenu Otoka, kada njihovoj djeci nije dozvoljeno da vježbaju u prisustvu trenera.

- Došao sam sa svojim djetetom i stopirao me direktor. Rekao je da ne smijemo više dolaziti tu. Rekli su ako hoćemo dolaziti tu oni će angažirati nekog trenera. Kazao sam da to ne može, da hoću trenera koji uvijek pazi dijete. Onda su rekli da ja njima plaćam, a oni će platiti treneru i to je to. Poručili su mi da ako dođem sutra, izbacit će me sa bazena, a ako ne budem htio zvat će policiju. Ovo su dešavalo i s drugim roditeljima, upoznat sam da je policija dolazila i jučer i da je bio haos. Roditelji će reagirati, imamo Viber grupu i pričali smo da uradimo nešto po tom pitanju - kazao je Gušo za "Avaz".