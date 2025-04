Direktor Olimpijskog bazena Avdija Hasanović (NiP) se pravdao, pa zanijemio na pitanje zašto je došla policija

On se zbog pitanja obrušio i na novinarku i kazao je da su to sve neistine.

- Čak i u vašem pitanju vi ste napomenuli dvije-tri detalja. Jedan je zabrana, spomenuli ste djecu s invaliditetom i zabranu trenera. Odmah u startu obje greške. Niti smo zabranili, a pogotovo djeci s invaliditetom. Zadnja dva-tri dana pravi se određeni medijski pritisak, navodno da Olimpijski bazen nekim svojim načinom poslovanja i odlukama dovodi u pitanje korištenje bazena od strane djece s poteškoćama. Potpuno pogrešna priča. O čemu se radi? Nekoliko osoba, fizičkih lica, vođeni svojim interesima, radeći nezakonite stvari pokušavaju da u tu priču funcionisanja bazena uvuku djecu s poteškoćama.

Na pitanje o kome se radi, on kaže zna o kome je riječ, njihova imena, prezimena, adrese te su tražili od nadležnih organa da preduzmu akcije i mjere kako bi ih spriječili.

- Radi se o jednoj normalnoj situaciji u kojom određena lica pokušavaju da, ja to nazivam lihvarstvom, zloupotrebom djece i njihovih roditelja koriste jednu, objektivno, veoma specifičnu situaciju u društvu. Rad sa djecom s poteškoćama u vodi je vrlo kompliciran i složen proces. On je riješen u mnogo uređenijim društvima. Olmpijski bazen svojim ustrojstvom realno nema nikakvu pravnu obavezu bavljenja, to se bave neke druge institucije, to su ili specijalizirani klubovi ili klubovi udruženja ili institucije. Mi u državi onakvoj kakva jeste, na neki način u nekom pravnom vakumu, po pitanju nadležnosti i finansiranja smo upravo mi pokrenuli prije četiri-pet godina tu inicijativu da se sve institucije, od općina, grada, kantona, resornih ministarstava, federalnih udruženja, javnih ustanova, da se uključe u rješavanje ovog kompleksnog problema. Šta mi to možemo ponuditi? Mi možemo ponuditi naše resurse prostorne, eventualno stručne kako bi bili dio u tom mozaiku. Mi možda možemo biti nosilac aktivnosti - kazao je.

Na pitanje zašto je policija intervenirala, prvo je nastao muk, a onda je uslijedio odgovor.

- Policija je došla, najvjerovatnije, na poziv i Bazena i određenih fizičkih lica. Nije to bila nikakva politička racija. Tema jeste nesuglasje između koncepcije poslovne, bazena i određenih fizičkih lica. Nije to stvar neke koncepcije razumijevanja, to je čisto regulisanje zakona. Fizička lica ne mogu raditi posao, ne može fizičko lice upasti u tuđu avliju kopati, sijati poljoprivredne proizvode i onda naplaćivati. Sva priča o dovođenju u taj kontekst djece s poteškoćama i roditelja je potpuno apsurdna i u krjnjoj liniji vrlo neukusna i nekorektna - zaključio je.

