Presuda Dodiku ostavila po strani sva druga pitanja u RS: Niko više ne priča o razvlašćivanju gradonačelnika

Ne spominju više ni izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim bi se, kako su u opozciji ranije tvrdili, razvlastili gradonačelnici i načelnici u Republici Srpskoj. Podsjećamo da su ranije isticali da SNSD planira da spomenuti Zakon uputi u proceduru i time preuzme potpunu kontrolu vlasti, naročito u lokalnim zajednicama u kojima nemaju gradonačelnike i načelnike.

- Suština je razvlastiti poziciju načelnika, pogotovo tamo gdje su načelnici i gradonačelnici iz opozicionih političkih partija, iznad svega Banje Luke i Bijeljine, a to opet znači vladati budžetskim sredstvima - stav je Milana Miličevića, predsjednika SDS-a i načelnika opštine Teslić.

Slično je nedavno govorio i prvi čovjek Banje Luke. Draško Stanivuković ovu namjeru SNSD-a nazvao je antidemokratskom.

- Smatramo to činom urušavanja demokratskog principa. Pola miliona ljudi je glasalo i živi u ovim lokalnim zajednicama, koje mi predstavljamo. To je polovina RS. Značajan broj od ukupnih ljudi koji su izašli na izbore su prevareni - kaže on.