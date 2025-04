Der Standard: Interesi građana BiH bili bi potpuno ignorisani ukoliko bi EU tolerisala Dodika

- Istovremeno koristimo priliku da osobama iz tehnokratskih struktura pojedinih institucija EU, koje sa tzv. 'prijedlogom deeskalacije' sugeriraju da se Dodiku, u zamjenu za njegovo kajanje i povlačenje svih protivustavnih zakona, garantira nekažnjavanje, pošaljemo jasnu poruku: U nama za to nemate, niti ćete imati partnere.

Navodno su neki EU-birokrati čak bili spremni ponuditi Dodiku nekažnjavanje, ukoliko povuče zakone koji su protivustavni. To se, barem, navodi u saopćenju tri bosanske stranke. U njemu piše:

- Dodik je već prije nekoliko sedmica trebao biti uhapšen, ali EU odbija da EUFOR-ovoj vojnoj misiji da zeleno svjetlo kako bi pratila specijalnu policiju BiH – SIPA-u – prilikom njegovog hapšenja. SIPA bez te zaštite ne može uhapsiti političara koji se konstantno nalazi u pratnji naoružanih tjelohranitelja, jer bi to bilo previše rizično.

Takve ideje su u potpunoj suprotnosti sa evropskim vrijednostima i praksom, sa principima vladavine prava i zakonima Bosne i Hercegovine, i stoga ih smatramo apsolutno neprihvatljivim, a što je najgore i najopasnije – one predstavljaju ohrabrenje za buduće separatističke aktivnosti.

Bosanski političari tako jasno poručuju predstavnicima EU da insistiraju na vladavini prava i da ne žele učestvovati u prljavim dogovorima ili pregovorima sa Dodikom.

Rješenja za prijetnju miru

- Kao odgovor na zahtjeve i ponude da se državni udar i prijetnja miru, koje Dodik provodi brutalnim napadom na ustavni i pravni poredak Bosne i Hercegovine, riješe razgovorima ili pregovorima, osjećamo se obaveznim da još jednom potvrdimo naše ranije iznesene stavove – a posebno stav da ne može biti pregovora o poštivanju Ustava, zakona, sudova, tužilaštava i drugih institucija - navodi se u saopćenju tri stranke, koje se u BiH nazivaju Trojka.

U tom saopćenju EU-birokrati nisu imenovani. Ipak, u odgovoru EU bosanskim medijima se navodi:

- Tvrdnje da je generalni direktor Koopman, kao rješenje za trenutnu političku i ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini, predložio kompromitiranje vladavine prava ili ustavnog poretka, su potpuno netačne.

Gert Jan Koopman radi za Generalnu direkciju za proširenje u Evropskoj komisiji i nedavno je boravio u Sarajevu.

Nekažnjavanje i bezakonje svakako su u suprotnosti sa ugovorima EU. Tako se, primjerice, u članu 21. navodi:

- Djelovanje Unije na međunarodnoj sceni temelji se na principima koji su obilježili njen nastanak, razvoj i proširenje i koje želi promicati širom svijeta: demokratija, vladavina prava.

Dalje piše i da se Unija zalaže za „jačanje i promicanje demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i principa međunarodnog prava“.

Upozorenje iz Beča

Bečki politolog Vedran Džihić sa Austrijskog instituta za međunarodnu politiku (OIIP) upozorava na posljedice ukoliko EU toleriše Dodikove napade na državu Bosnu i Hercegovinu.

- Na taj način pomjeraju se granice onoga što je dopušteno reći i učiniti – i zajednička država Bosna i Hercegovina za budućnost postaje nemoguća - rekao je Džihić za austrijski list Der Standard.

Ako EU ili pojedine države članice zapravo nisu zainteresirane za zajedničku, građansku i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, onda bi to, smatra Džihić, trebali jasno reći, a ne se skrivati iza retorike da se navodno zalažu za integritet i suverenitet zemlje.

- Jer takva retorika, s obzirom na stvarnu politiku EU, nije samo cinična i licemjerna, nego je i opasna, jer može dovesti do daljnje eskalacije, pa čak i do izbijanja nasilja - naveo je on.

"Bjanko ček"

Ako se Dodik ne zaustavi, nego se sa njim pregovara ili mu se oproste djela, to ga samo ohrabruje, smatra politolog.

- To je bjanko ček za njegove naredne korake ka uništenju države. Radi se o opasnom ekstremisti i brutalnom čovjeku moći, koji je spreman žrtvovati mir, a na kraju i same Srbe i Srpkinje, radi očuvanja vlastitih interesa i interesa svoje klike - objašnjava Džihić.

Interesi građana Bosne i Hercegovine bili bi potpuno ignorisani ukoliko bi EU tolerisala Dodika. Time se, smatra Džihić, pregovara preko glava tih ljudi i sklapaju moćno-pragmatični dogovori, koji su politički neodgovorni i suprotni vlastitim vrijednostima EU – iako i u samoj Republici Srpskoj, gdje Dodik vlada, postoji mnogo ljudi koji su siti Dodika.

- Neki EU-birokrati očigledno još uvijek nisu shvatili da se ništa ne može dobiti kad se uljepšava odnos sa despotima. Ali se zato mnogo toga može izgubiti. Jer ti EU-birokrati pokazuju da im je zapravo svejedno za Bosnu i Hercegovinu i njeno društvo. Iako imaju alate da uspostave vladavinu prava, oni slijede cinični kurs i na kraju time ruše vlastite vrijednosti - kritikuje on u vezi sa saopćenjem Trojke.

Takvi birokrati, smatra Džihić, time jačaju bezakonje i savez autoritarnih, klijentelistički orijentiranih država u Evropi, koje žele uništiti liberalnu demokratiju.

- Ako na rubovima EU nestaju sva pravila koja smo nekada imali, onda se oni koji su do sada bili obuzdavani tim pravilima, poput međunarodnog prava, osjećaju ohrabreno. Ono što se događa na periferiji prelijeva se u samu EU. Tako se korak po korak zakon džungle vraća u Evropu - zaključuje Džihić, piše Der Standard.