Dodik: Kako da Trojka razgovara kad nisu nikada ni vodili politiku, već glasno izgovarali što im šapatom kažu Šmit i Marfi

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik oglasio se jutros na X-u poručivši da je „očekivano da Trojka potrči da odbije poziv na razgovor - kako da razgovaraju kad nisu nikada ni vodili politiku, već samo glasno izgovarali ono što im prethodno šapatom kažu Šmit (Schmidt) i Marfi (Murphy)“.

- Njihovo odbijanje dijaloga nije stav, to je refleks. I razumijem da će im trebati još neko vrijeme da pronađu ne motiv, nego jezik - jer sazrijevaju okolnosti u kojima će im neko, po starom običaju, morati dati dozvolu da počnu misliti i govoriti sami. Njihov odgovor još jednom pokazuje da im nije cilj nikakav dogovor, nikakva BiH, nikakva budućnost. Njima je cilj - Milorad Dodik. Jedino kreativno što su smislili je - ukloniti Dodika. To je princip po kome funkcioniše mafija, a ne država. To je dobro poznato mafijaško načelo - "nema čovjeka - nemaš problem" – poručuje Dodik.