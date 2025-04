Preminula majka Nebojše Vukanovića: Stanje joj se pogoršalo nakon što mu je zapaljen automobil

Preminula je majka poslanika u NSRS i lidera "Liste za pravdu i red" Nebojše Vukanovića. On se na društvenim mrežama oprostio od nje.

Podsjećamo, Vukanović je gostujući na N1 govorio da mu je majka teško bolesna i da se razbolila nakon što mu je zapaljen automobil.

- Majka mi je na aparatima. I baš me je to potreslo danas. Grize me savjest. Eto. I boli me briga za ministarsku poziciju. Život moje majke i moja porodica su vrijedniji od bilo kakve pozicije. A ja sam je ugrozio - kazao je emotivni Vukanović za N1.

Rekao je da će ga čitav život gristi savjest.

- Čitav život. Eto. Ja trebam sad da mlatim praznu slamu sa nekim ljudima. Rekao sam što imam. Ja sam kriv. I ta, prokleta, ta pozicija ministarska. Ne bi se zapalilo nikada da nije bilo priče o tome. Pritom se i ne zna ko je zapalio.Da nije bilo Znaju na šta sam najslabiji, na porodicu, supruga je također imala problema. Što na poslu, što zdravstveno. Trebali smo da imamo neke lijepe stvari. Onda je to sve pomutilo. I ne mogu to sebi oprostiti. Ne mogu. - kazao je nakon sastanka koalicije.