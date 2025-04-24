Sandi Dizdarević za “Avaz”: Zaboravite hapšenje, ono se u ovom trenutku ne može realizirati bez žrtava

Stručnjak za sigurnost i univerzitetski profesor Sandi Dizdarević još uvijek smatra diskutabilnim šta je SIPA sinoć pokušala uraditi u Istočnom Sarajevu. Kaže da službenici Agencije ne trebaju dostavljati pozive Tužilaštva jer se oni šalju putem pošte, a s druge strane, ako se radilo o pokušaju hapšenja Dodika s nekoliko ljudi upućenih u Istočno Sarajevo, upitnom smatra stručnost onih koji su tu odluku donijeli.

- S druge strane, ovo može biti pozitivna akcija, ako je neko poslao ljude da vidi reakciju, odnosno snimi situaciju o prstenovima zaštite, materijalno – tehničkim sredstvima koja se koriste i drugim karakteristikama – kaže Dizdarević.

Dizdarević ističe da je način na koji se Dodik planira lišiti slobode pogrešan, jer je to trebalo raditi u prvih pet dana od otvaranja istrage, ali je tada došlo do promjene u načinu rada Tužilaštva BiH koje je, umjesto takve naredbe, slalo pozive za saslušanje.

- Sve nakon toga je složenije i mislim da u ovom trenutku nije ni pametno ljude dovoditi u situaciju da idu na otpor, jer je nesporno da bi, po svim procjenama koje sam imao priliku čuti od kolega, došlo do ugrožavanja života ljudi i s jedne i s druge strane. S kolegama već mjesec dana upozoravam – zaboravite hapšenje, ono se u ovom trenutku ne može realizirati bez žrtava. Ako se već govori o hapšenju, onda se mora raspolagati vrlo kvalitetnim obavještajnim podacima, mora se izabrati lokacija i djelovanje operativnih timova na način da se to svede na najmanje moguće posljedice – upozorava Dizdarević.