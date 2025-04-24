Vanredno obraćanje Kristijana Šmita: Obustavlja se isplata budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj

U najavi nije navedeno šta će biti tema konferencije, no s obzirom na posljednja dešavanja u Istočnom Sarajevu, očekuje se da će riječi biiti o predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

- Donio sam odluku kojim se obustava isplata budžetskih sredstava prema SNSD-u i US - kazao je Šmit.

Poručio je da je teritorijalni integritet BiH neosporan i to ostaje.

- Sva budžetska sredsta za finansiranje političkih stranaka koja su namjenjena za SNSD i Ujedinjenu Srpsku na svim nivoima vlasti - državnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom, općinskom i na nivou vlasti Brčko distrikta bit će obustavljena i preusmjerena na poseban račun u Centralnoj banci BiH. Ovom ovukom podržavaju se napori institucija BiH da se suprotstave trenutnim flagrantnim napadima vladajuće koalicije Republike Srpske predvođene SNSD-om i Ujedinjenom Srpskom na temeljne principe Dejtonskog mirovnog sporozuma i ustavno-pravnog poretka BiH.

A rukovodstva SNSD-a i Ujedinjene Srpske prednjače u ovim anti-Dejtonskim aktivnostima. Njihovo djelovanje je također u direktnoj suprotnosti sa njihovom deklariranom opredijeljenosti da se u potpunosti pridržavaju odredbe Dejtonskog mirovnog sporozuma, što je bio preduvjet za potvrđivanje ovih stranaka na općim izborima 2022. i lokalnim izborima 2024.godine.

SNSD i Ujedinjena Srpska kontinuirano instrumentaliziraju institucije Republike Srpske kako bi spriječile institucije BiH da efikasno izvršavaju svoje nadležnosti i provode svoje odluke na teritoriji cijele zemlje. Teritorijalni integritet i suverenitet države su neosporni.

Oba entiteta i Brčko distrikt imaju prava koja su zagarantovana mirovnim sporozumom. Ova ustavna prava ostaju, ali ta prava zahtijevaju poštivanje Dejtona, demokratije i prihvatanje vladavine prava. Rukovodstvo SNSD-a i Ujedinjene Srpske pritišću institucije Republike Srpske i njihove građane da počine krivična djela, prijeteći građanima Republike Srpske da će ih sankcionirati ukoliko pokažu bilo kakav oblik otpora i neposlušnosti.

To je u suprotnosti s interesima građana Republike Srpske. Građani Republike Srpske imaju jednaka prava da sami o sebi odlučuju i političari ne bi trebali prisiljavati na poslušnost. Građanima se prijeti krivičnim gonjenjem ukoliko se ne ponašaju na način koji je u skladu sa pritiscima koji se na njih vrše.

U BiH nam ne trebaju tvrđave, a oni koji misle da nam tvrđave trebaju, ne rade u interesu budućnosti ove zemlje. Državne institucije, zakonodavna izvršna i sudska vlast imaju uporište u Dejtonskom mirovnom sporozumu. Kako je propisano Krivičnim zakonom BiH, svako nepoštivanje ove odluke koje sam donijeli danas podlježe krivičnoj odgovornosti i može rezultirati daljnim mjerama kako bi se spriječila opstrukcija Dejtonskog mirovnog sporozuma.

Ova odluka stupa na snagu odmah. Kada ove stranke pokažu upotpuno poštivanje Dejtonskog sporozuma, razmotrit ću još jednom ovu odluku, jer antidejtonsko djelovanje ima svoje posljedice.

Međunarodna zajednica ostaje i dalje nepokolebljiva u svojoj podršci Dejtonskom mirovnom sporozumu i Ustavnom poretku BiH. Zadržavamo sve potrebne instrumente da to osiguramo. Poštivanje Dejtonskog mirovnog sporozuma nije stvari izbora.

Danas popodne otiću ću do Kampa Butmir gdje ću se sastati sa komandantom EUFOR-a generalom Barbuom. Hvala vam.