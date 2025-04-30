U trobroju "Dnevnog avaza" čitajte u kakvim uslovima radnici u BiH dočekuju međunarodni praznik rada

U trobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte u kakvim uslovima radnici u BiH dočekuju međunarodni praznik rada.

Nema demonstracija. Sindikalista rudara Husić tvrdi da su komorati zadovoljni, a zna da nisu. Opširnije na 2. i 3. strani.

Donosimo priču o drugom maju - danu kada je Sarajevo odbranilo svoju slobodu. Prisjećamo se pokojnog generala Jovana Divjaka, kako je Nusret Šišić Dedo s improviziranim lanserom pogodio transporter.

- Padom glavnog grada pala bi i BiH - poruka je legendarnog komandanta Dragana Vikića.

U klubu poznatih je pjevačica Lejla Burazerović. Kaže da je nervira laž i da se boji vremena.

U ovom trobroju prisjećamo se čovjeka koji je iza sebe ostavio bogatu ostavštinu - Ivica Osim. Prvog maja se obilježava treća godišnjica smrti "Štrausa s Grbavice".

Borba protiv korupcije i kriminala: "Federalni uskok" počinje s radom.

Osumnjičen da je zloupotrijebio položaj, istražuju nenamjensko trošenje novca: Direktor preduzeća "Standard" Konjic Samir Memić pod lupom Tužilaštva HNK.

Kako je američki predsjednik donio veliku pobjedu liberalima: Tramp je promijenio tok historije Kanade.

Čitajte detalje o monstruoznom ubistvu Nermine Krajine: Zid, ormari, vrata i bračni krevet poprskani krvlju.

U današnjem broju poklanjamo prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Čitajte razgovor sa Zlatanom Zuhrićem Zuhrom, koji nam kaže kako nema pomoći kad se bosanski gen "zamota".

Voditeljica Face televizije Amila Idrizbegović ističe kako će lapsusa uvijek biti.

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