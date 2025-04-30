Ferhatović-Beširović za "Avaz": Još uvijek je nama elementarno radničko pravo više pitanje privilegije, a ne osnovnog ljudskog dostojanstva

Radnici u trgovini u FBiH Međunarodni praznik rada po prvi put, nakon stupanja na snagu Zakona o unutrašnjoj trgovini, dočekuju s dva slobodna dana. Predsjednica Sindikata trgovine BiH Mersiha Ferhatović-Beširović, međutim, kaže da odmor od par dana ne predstavlja povod za slavlje, već je to zasluženo pravo.

- Radnici u trgovini prvi put u novijoj historiji neće raditi 1. i 2. maj, oni to ne slave, ali će sigurna sam znati iskoristiti – kaže Mersiha Ferhatović-Beširović za "Avaz".

Naglašava da je pogrešno očekivati da borba za radnička prava bude vezana za jedan dan u godini, te da Sindikat trgovine kontinuirano, svih 365 dana, zagovaraju određena prava za radnike.

- Vrlo sam razočarana činjenicom da smo mi kao društvo nažalost zaista prihvatili narativ da su radnička prava nešto što radnici “dobiju” voljom svog poslodavca ili politike, a ne izbore svojim zalaganjam i snagom. Još uvijek je nama elementarno radničko pravo više pitanje privilegije, a ne osnovnog ljudskog dostojanstva – ističe Ferhatović-Beširović za "Avaz".