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BILATERALNE MJERE

Ambasada Austrije u BiH demantirala Dodika: Zabranjen mu je i tranzit kroz našu zemlju

Namjera je da se pošalje politički signal, kažu

Višković, Dodik i Stevandić. Dejan Rakita/PIXSELL

A. O.

30.4.2025

Austrijska ambasada u BiH oglasila se saopćenjem povodom jučerašnjih izjava za medije u vezi sa bilateralnim mjerama, a kako navode u svom saopćenju, postupci predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika predstavljaju prijetnju stabilnosti, ustavnom uređenju i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

- Austrija je stoga, u bliskoj usklađenosti sa drugim evropskim partnerima, poduzela odlučnu akciju protiv odgovornih političara entiteta RS. Ovim potvrđujemo, da su na snazi bilateralne mjere za sprječavanje ulaska u Austriju i tranzita kroz Austriju za predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića i predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića.

Namjera je da se pošalje politički signal i pruži uvjeravanje svim pro-evropskim snagama, da ćemo nastaviti da ih aktivno podržavamo u njihovim naporima da postignu članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Ovo je posebno relevantno za građanke i građane entiteta RS, jer nekoliko političara ne mogu spriječiti njihov put ka evropskoj budućnosti, poručuju. 

Podsjetimo, Dodik je jučer tvrdio da "sutra može otići u Beč".

# MILORAD DODIK
# AUSTRIJA
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