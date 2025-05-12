Umjesto smjene Vlade USK, ona će imati još veću podršku: DF joj se priključuje, otkrivamo ime novog ministra

Do smjene Vlade USK i definitivno neće doći, to je potvrđeno za portal "Avaza" iz stranaka koje su pregovarale o novoj većini.

To znači da će Vlada USK koju su činili SDA, NiP, SDP i POMAK ostati na vlasti uz još jednu promjenu.

SDA je odlučila da ojača većinu uključivanjem DF-a u nju.

Zauzvrat SDA se odriče jedne ministarske pozicije, a kako saznaje portal "Avaza" ostavku će podnijeti Mehmed Ćenanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.

Novi ministar će biti DF-ov Edvin Alijanović, koji je na izborima prošle godine bio kandidat za gradonačelnika Bosanske Krupe.

Podsjećamo, do odustajanja od promjene većine se došlo danas, kada je Samir Ikanović odlučio da nakon dvije sedmice napusti NES i vrati se u DF. Tada je shvaćeno da ne postoji nikakva matematika da se skupi potrebnih 16 ruku i da će Vlada predvođena SDA-ovim Nijazom Hušićem i dalje ostati tu.