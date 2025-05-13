Hasanović: Pripremili smo zakon koji će riješiti pitanje svih narednih arbitražnih presuda

Hasanović je zajedno sa zastupnicima Sašom Magazinovićem (SDP BiH) i Peđom Kojovićem (NS) na pres konferenciji otkrio da su predložili Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović (SDP BiH) obratio se danas medijima u vezi sa prijedlogom rješenja isplaćivanja duga RS slovenačkoj kompaniji "Viaduct" d.o.o. iz Portoroža.

- U taj zakon uvodimo termin arbitražne presude, a on ranije uopšte nije bio tretiran. On će biti u članu 3. zajedno sa svim ostalim terminima. U članu 42. kod obaveza vezano za vanjski dug uvodimo arbitražne presude, kao obavezu tretiranja kao i bilo koji drugi vanjski dug. Ovaj Zakon je direktno vezan za Zakon o finansiranju institucija i to u članu 18., gdje tretira prioritete plaćanja. Trenutno se kao prvi prioritet navodi plaćanje vanjskog duga, a drugi su plaće i naknade. Mi uvodimo da su nakon plaća i naknada, kao drugi prioritet naglašavaju arbitražne presude - rekao je Hasanović.

Poručio je da se treba zapitati šta se dešava i u slučaju "Viaducta".

- "Viaduct" neće moći biti pokriven ovim zakonima, s obzirom da se presuda već desila. Na ovaj način mi govorimo o svim budućim presudama, "Viaduct" ćemo morati riješiti na neki drugi način. Koncesije koje se daju na nivou općina i entiteta, na države se pojave kada postanu problem. Do tada mi ne znamo koliko je ko koncesija dao i na šta je sve dao.

Što se tiče Pravobranilaštva BiH, htio bih da oni počnu raditi svoj posao, jer zakon je jasan. Ono što ja znam je da čekaju neke naloge Vijeća ministara BiH, koje oni ne trebaju davati. Niko ne treba davati naloge da radite svoj posao - zaključio je Hasanović.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.