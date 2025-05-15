Višković zastupnicu PDP-a pitao "zašto ne rađa": Ona mu oštro odgovorila

Premijer RS Radovan Višković tokom današnje sjednice Narodne skupštine RS sramotno je izvrijeđao zastupnicu PDP-a Tanju Vukomanović.

Naime, Vukomanović je tokom obraćanja na sjednici upitala ministricu porodice, omladine i sporta RS-a Selmu Čabrić (SP) da li ima plan ili strategiju "da se demografska slika RS u budućnosti popravi“, na šta joj je Čabrić kazala da "Ministarstvo ne može utjecati na porodice da se odvaže da imaju djecu".

Višković je potom uputio veoma sramotnu poruku zastupnici PDP-a.

- Sram vas bilo što ne rađate djecu - rekao je Višković, što je odmah izazvalo reakciju Vukomanović.

Vukomanović mu je odmah odgovorila kako je "uvijedio sve žene" i da treba da se izvini, poručivši kako je sramota takvo nešto reći.

- Ja ne znam da li sam više šokirana odgovorom ministra ili premijera koji je rekao što ne rađamo djecu. U kakvoj zemlji da rađamo, u zemlji u kojoj treba veza od porodilišta, vrtića, škole, fakulteta?! Znate li s čime se jedna žena susreće u porodilištu, pa dalje u školi i na poslu? Sramota je to reći, vi ne znate da li neko može da rodi - rekla je Vukomanović.

Dodala je i da "iz porodilišta žene izlaze sa traumama i riječima 'nikad više'", te da vlada koju on vodi "nije dala nikakve mjere porodicama."