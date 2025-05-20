Tuzla domaćin 4. Kongresa Patologa BiH: Multidisciplinarnost, inovacije i budućnost molekularne patologije

Od 22. do 24. maja 2025. godine, Tuzla će biti domaćin 4. Kongresa patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, okupljajući vodeće domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti patologije i srodnih medicinskih disciplina.

Kongres se održva u Hotelu Salis Tuzla i donosi aktuelan i sveobuhvatan naučno-stručni program, s fokusom na ključne oblasti savremene patologije: hematopatologiju, plućnu, urogenitalnu, ginekološku, gastrointestinalnu i neuropatologiju, uz poseban osvrt na nove WHO klasifikacije, inovativne pristupe dijagnostici te integraciju molekularno-genetskih testiranja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

- Ovaj kongres predstavlja izuzetnu priliku za razmjenu znanja, iskustava i ideja među stručnjacima iz različitih oblasti medicine. Vjerujemo da će multidisciplinarni pristup i fokus na najnovija dostignuća u molekularnoj patologiji doprinijeti unapređenju dijagnostike i liječenja pacijenata u našoj zemlji i šire - istakla je doc.dr. Azra Sadiković, predsjednica Organizacionog odbora.

Upravo molekularna patologija – kao najdinamičnija grana savremene patologije – bit će u središtu interesovanja, s naglaskom na sve širu primjenu u preciznoj dijagnostici, stratifikaciji pacijenata i personaliziranom liječenju, naročito u onkologiji.

Naučni i stručni program uključuje plenarne sesije, predavanja pozvanih predavača, izlaganja mlađih kolega, te satelitske simpozije posvećene aktuelnim dijagnostičkim testovima od značaja za odabir odgovarajućeg načina liječenja. Očekuje se učešće brojnih eminentnih stručnjaka iz BiH, regiona i svijeta, koji će predstaviti nove dijagnostičke modele, biomarkere i tehnologije koje oblikuju budućnost patologije.

Pored stručnih tema, ovaj Kongres je i platforma za umrežavanje, razmjenu ideja i jačanje saradnje između stručnjaka zemlje i regiona kroz neformalni dio programa. 4. Kongres Patologa BiH podržali su: Emgen, EHS, Roche, Farmavita, Minerva Medica, Glosarij cd, MSD, Bingo, Sedžan-Ingenering, Bosnalijek, Biognost, Profy, Klas, Uniqa, Tuzlanska pivara, Solana i Turistička zajednica Grada Tuzla.

Više informacija o Kongresu dostupno je na zvaničnoj web stranici: https://kpbih.ba/.