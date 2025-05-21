Helez u nastupnu posjetu primio vojnog izaslanika IR Iran

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je u nastupnu posjetu primio nerezidentnog vojnog izaslanika Islamske Republike Iran brigadira Mahmuda Mohaghaga Pura (Mahmoud Mohaghagh Pour).

Ministru Helezu je brigadira Pura predstavio ambasador IR Irana u BiH Nj.E. Abuzar Ebrahimi Torkaman (Abouzar), koji je izrazio najljepše želje za prosperitet Bosne i Hercegovine i njenih naroda. Istakao je uvjerenje da će brigadir Pur, koji inače kao vojni izaslanik sa sjedištem u Zagrebu, uz BiH diplomatski pokriva i Hrvatsku i Mađarsku, činiti sve u njegovoj moći da se ojača bilateralna vojna saradnja BiH i Irana.

Ministar Helez je istakao da nikada neće zaboraviti na pomoć za Bosnu i Hercegovinu, koju je Iran pružao u ratnim godinama, kada je to bilo najpotrebnije. Napomenuo je da vjeruje kako Iran i BiH mogu surađivati i na polju razvoja vojne industrije, uzimajući u obzir sve političke okolnosti i državni ustroj Bosne i Hercegovine.

Brigadir Pur je najavio ministru Helezu upućivanje pozivnice da visoke delegacije BiH i Irana međusobno razmjene posjete, u cilju razmatranja mogućnosti uspostavljanja čvršće bilateralne saradnje ministarstava obrane BiH i Irana, kao i proizvođača naoružanja i vojne opreme obje zemlje.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra odbrane BiH za međuanarodnu saradnju Zoran Šajinović i šef Kabineta ministra obrane BiH Salko Beba.