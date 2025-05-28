Predstavnički dom PFBiH razmatra da se femicid uvede kao posebno krivično djelo: Kazne od 10 godina do dugotrajnog zatvora

Redovna 21. sjednica u aktuelnom mandatu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta sazvana je za danas.

Više istih tema predloženo je kao i za prethodnu, 20. sjednicu, koja je krajem aprila prekinuta ubrzo po početku jer nije bilo dovoljno glasova za dnevni red.

Kao i tada, za dnevni red današnje sjednice su predloženi: zakon kojim bi u slučaju njegovog odobravanja u Parlamentu, općina Kiseljak administrativno bila proglašena gradom, zatim izmjene Krivičnog zakona FBiH, Nacrt zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine te Prijedlog programa rada Predstavničkog doma za 2025. godinu.

Krajem aprila, za razliku od prekinute redovne sjednice, istog dana je održana vanredna na kojoj je većinom glasova odobreno imenovanje petoro članova Komisije čija ocjena je neophodna za urbanističku saglasnost prema Zakonu o gasovodu “Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska”.

Što se tiče izmjena Krivičnog zakona FBiH, njihov cilj je suzbijanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na način da se to tretira kao posebno krivično djelo.

Ranjive kategorije

Kao krivično djelo bi se uvelo teško ubistvo ženske osobe, kako bi se zaštitile žene kao ranjive kategorije stanovništva.

U pojašnjenju se navodi da je cilj podići društvenu svijest o važnosti žene u bh. društvu i poruku o nultoj stopi tolerancije prema nasilju nad njima.

Pojašnjava se da bi kazna za ovo djelo bila od deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora, a govori se da su kriteriji ukoliko je riječ o bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj ranije zlostavljao, ranjivoj osobi, koja se nalazila u podređenom položaju, ako je uključeno spolno nasilje.

Veće kazne

Osim toga, mijenja se krivični zakon i na način da se dan kazne zatvora može zamijeniti za kaznu od 150 KM, dok je dosad bio slučaj da je to 100 KM. Pojašnjava se da najniži iznos ne može biti ispod 1.000 KM, dok je to sada bilo 500 KM.

Osim toga, zatvorska kazna do jedne godine se ne bi mogla mijenjati za novčanu ukoliko je riječ o djelima protiv ustavnog poretka, trgovine ljudima i organizirane trgovine ljudima, protiv spolne slobode i morala, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, braka, porodice i mladeži, čime se pooštrava kaznena politika u FBiH.

Do inicijative da se femicid tretira kao posebno krivično djelo se došlo još u periodu kada je ubijena Nizama Hećimović.