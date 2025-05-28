Ovo su petorica bivših komandanata HV-a i HVO-a koje Tužilaštvo BiH traži od Hrvatske, među njima i bivši ministar

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović otkrio je u svom govoru da su stigle nove optužnice u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine.

Milanović je na današnjoj akademiji povodom Dana hrvatske vojske govorio o "zadahu optužnica" koje desetljećima nakon rata dolaze iz "susjednih zemalja, posebno iz BiH". Upozorio je i na "različite političke sudove koji se nazivaju međunarodnim sudovima".

Otkrivena imena

RTL Danas neslužbeno doznaje kako je iz RS nedavno zatraženo pokretanje postupaka protiv petorice bivših zapovjednika Hrvatske vojske (HV) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Među njima se nalazi umirovljeni general-major i bivši zamjenik načelnika Glavnog štaba Oružanih snaga RH, te bivši ministar Damir Krstičević, kao i pukovnik Mate Laušić, nekadašnji načelnik Uprave vojne policije u OSRH, koji je u međuvremenu preminuo.

Na popisu traženih komandanata nalazi se i general HVO-a Mijo Jelić, kao i general Stanko Sopta, ratni komandant 2. gardijske brigade HVO-a.

Optužnice stigle prije mjesec i po

Među imenima se ponovo pojavljuje i Tihomir Blaškić, general Hrvatskog vijeća obrane.

Iako detalji još nisu službeno poznati, neslužbene informacije upućuju na to da se pokojnog Matu Laušića teretilo, zajedno s još desetoricom pripadnika vojne policije, za neprocesuiranje ratnih zločina počinjenih u vojnom pritvoru Lora.

Navodno su optužnice u Hrvatsku stigle još prije mjesec i po dana. S obzirom da je Laušić prije nekoliko sedmica preminuo, na snazi su još četiri optužnice.

Tužilaštvo BiH je potvrdilo da radi na slučajevima.