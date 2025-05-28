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PETA ISLAMSKA DUŽNOST

Još jedna grupa hadžija otputovala iz Sarajeva ka Mekki

S Međunarodnog aerodroma Sarajevo jutros je ispraćena još jedna grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine

Ispraćaj hadžija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Hadžije - Avaz
M. Až.

28.5.2025

S Međunarodnog aerodroma Sarajevo ispraćena je još jedna grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine, koji su otputovali za Džeddu u Saudijskoj Arabiji, na putu ka Mekki gdje će obaviti petu islamsku dužnost – hadž.

Letovi se organiziraju dva puta dnevno, a planirano je da sve hadžije otputuju do 2. juna. Prvi povratak hodočasnika u BiH očekuje se 16. juna, dok će se posljednja grupa vratiti 22. juna.

Priliv hodočasnika u Mekku intenzivira se iz dana u dan uoči Kurban-bajrama, koji se dočekuje 6. juna – jednog od najsvetijih događaja u islamskom kalendaru.

# MEKKA
# HADŽ
# HADŽIJE
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