Još jedna grupa hadžija otputovala iz Sarajeva ka Mekki

S Međunarodnog aerodroma Sarajevo ispraćena je još jedna grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine, koji su otputovali za Džeddu u Saudijskoj Arabiji, na putu ka Mekki gdje će obaviti petu islamsku dužnost – hadž.

Letovi se organiziraju dva puta dnevno, a planirano je da sve hadžije otputuju do 2. juna. Prvi povratak hodočasnika u BiH očekuje se 16. juna, dok će se posljednja grupa vratiti 22. juna.

Priliv hodočasnika u Mekku intenzivira se iz dana u dan uoči Kurban-bajrama, koji se dočekuje 6. juna – jednog od najsvetijih događaja u islamskom kalendaru.