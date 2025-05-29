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FEDERALNI ZASTUPNIK

Kajan: Ispitati ima li Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru valjane dozvole za gradnju

Građani Mostara i Bosne i Hercegovine s pravom očekuju da se budžetski novac troši legalno i transparentno, poručio je

Sanel Kajan. Facebook

FENA

29.5.2025

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Sanel Kajan postavio je zastupnička pitanja Vladi Federacije BiH, koja se odnose na izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Kajan u upitu traži informaciju od Vlade FBiH, da li se sredstvima poreskih obveznika finansira izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, da li postoje dokazi da HNK u Mostaru ima sve potrebne građevinske dozvole, potvrde i pravno valjane dokumente koji omogućavaju izgradnju objektate te da li je utvrđena legalnost zemljišta, građevinske dozvole i imovinsko-pravni odnosi.

U obrazloženju, Kajan ističe da je Ured visokog predstavnika još tokom 1996. i 1997. godine, ali i kasnije, jasno ukazivao da zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru nema valjane dokumente ni odobrenja za građenje.

- Građani Mostara i Bosne i Hercegovine s pravom očekuju da se budžetski novac troši legalno i transparentno. Kultura ne smije biti sredstvo za etničku dominaciju niti simbol političkih konstrukcija koje su već jednom osuđene od međunarodne zajednice i odbačene od civiliziranog svijeta - ističe Kajan u saopćenju za javnost.

# HNK MOSTAR
# SANEL KAJAN
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