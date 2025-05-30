Isak: Dok separatisti udaraju na državu BiH, probosanski političari svađaju se oko glodara u Sarajevu

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da interese države Bosne i Hercegovine stave ispred politikanstva i unutarstranačkih interesa ocjenjujući gnusnim poruke, uvrede i optužbe koje razmjenjuju proteklih dana probosanske političke stranke međusobno.

- Činjenica je da su institucije države Bosne i Hercegovine prije 2 mjeseca i 17 dana, odnosno prije nevjerovatnih 78 dana, odredile jednomjesečni pritvor osumnjičenicima Miloradu Dodiku, Nenadu Stevandiću i Radovanu Viškovića. Također, činjenica je da osumnjičeni ne samo da se ne nalaze u pritvorskim jedinicama – već slobodno šetaju, organizuju konferencije za medije, prelaze državnu granicu i učestvuju u međunarodnim bilateralnim aktivnostima. Činjenica je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage sve destruktivne zakone koje je predložio Milorad Dodik, ali isto tako činjenica je da je taj isti Milorad Dodik evo i danas na slobodi – naveo je Isak.

Poručuje da je nešto truhlo u bosanskohercegovačkom državnom sistemu i da se to mora priznati. Država Bosna i Hercegovina je neupitna, ali njeni organi – ili da budem još precizniji njeni pojedini organi – evidentno nemaju kapacitet, volju, a ni mehanizme da osiguraju izvršenje određenih državnih nadležnosti na cijelom teritoriju države Bosne i Hercegovine, poručuje ministar.

- Institucije se nisu urušile jučer – institucije se urušavaju godinama. I za to dobar dio krivice snose i probosanski političari koji od državnih institucija nisu napravili institucije sposobne da se nose s ovakvom vrstom problema. I dok svi svjedočima najstrašnijim nasrtajima separista na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, dok svjedočimo isticanju obilježja tzv. Herceg-Bosne u Hercegovini koja, da budem jasan, nikada neće biti uspostavljena – probosanski političari međusobno se svađaju oko glodara u Sarajevu. Birači bi sigurno više cijenili da su bar dio političkog kapaciteta i energije koju su utrošili u komentarisanje glodara i međusobne optužbe usmjerili na to da nađu zajedničku riječ, sjednu i zajednički nastupe, uz sve političke razlike, s ciljem zaštite ustavno-pravnog poretka – naveo je Isak.

Dodao je da je problem glodara i prljavih ulica grada Sarajeva problem je koji se mora riješiti, koji se treba kritikovati i koji ne želi umanjivati.

- Ali država Bosna i Hercegovina ipak se ne prostire samo na prostoru Dobrinje i duž rijeke Miljacke - navodi se u reakciji ministra Isaka.