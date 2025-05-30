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Užas: Vrane se posljednjih dana jedine bore protiv najezde pacova u Sarajevu

Međutim, glavno pitanje je šta rade nadležni, s obzirom na to da pacova i dalje ima u sarajevskim naseljima

Vrana s mišem u naselju Pofalići. Avaz

Piše: Amila Ovčina

30.5.2025

Građani Kantona Sarajevo već danima žive u strahu nakon proglašenja epidemije leptospiroze, bolesti koju prenose glodari putem urina.

Smeće, prljavština, nečistoća - sve su to faktori koji pogoduju razvijanju ove zarazne bolesti. 

Međutim, glavno pitanje je šta rade nadležni, s obzirom na to da pacova i dalje ima u sarajevskim naseljima. 

Jedan takav primjer ekipa "Avaza" zabilježila je u sarajevskom naselju Pofalići gdje je vrana u ustima držala pacova.

Čini se da se ovih dana jedino vrane bore protiv najezde pacova u glavnom gradu BiH.

Podsjetimo, epidemija leptospiroze proglašena je 23. maja ove godine. Također ,leptospiroza zabilježena je i u gradovima u bh. entitetu RS, u Banjoj Luci, u Doboju i Foči.

# POFALIĆI
# PACOVI
# VRANE
# GLODARI
# KANTON SARAJEVO
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