Užas: Vrane se posljednjih dana jedine bore protiv najezde pacova u Sarajevu

Građani Kantona Sarajevo već danima žive u strahu nakon proglašenja epidemije leptospiroze, bolesti koju prenose glodari putem urina.

Smeće, prljavština, nečistoća - sve su to faktori koji pogoduju razvijanju ove zarazne bolesti.

Međutim, glavno pitanje je šta rade nadležni, s obzirom na to da pacova i dalje ima u sarajevskim naseljima.

Jedan takav primjer ekipa "Avaza" zabilježila je u sarajevskom naselju Pofalići gdje je vrana u ustima držala pacova.

Čini se da se ovih dana jedino vrane bore protiv najezde pacova u glavnom gradu BiH.

Podsjetimo, epidemija leptospiroze proglašena je 23. maja ove godine. Također ,leptospiroza zabilježena je i u gradovima u bh. entitetu RS, u Banjoj Luci, u Doboju i Foči.