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Stotine ljudi ispred Tužilaštva u Banjoj Luci zbog hapšenja Milana Miličevića: Traže da se pusti na slobodu

Oni smatraju da je ovo obračun s opozicijom i politički montiran proces te traže da se predsjednik SDS-a pusti na slobodu

Protest ispred Tužilaštva - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

10.6.2025

Više stotina građana okupio se ispred Republičkog javnog tužilaštva RS u znak protesta zbog hapšenja predsjednika SDS-a Milana Miličevića.

Među okupljenim je i veliki broj stranačkih funkcionera opozicionih stranaka u RS, kao i članovi porodice Milana Miličevića.

Oni smatraju da je ovo obračun s opozicijom i politički montiran proces te traže da se predsjednik SDS-a pusti na slobodu.

Skup osiguravaju jake policijske snage.

Podsjećamo, Miličević je uhapšen jer se sumnja da je davao novac za promjenu većine u Gradskom vijeću Teslić. S njim su uhapšena i dva odbornika.

# MILAN MILIČEVIĆ
# BANJA LUKA
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