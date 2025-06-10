Stotine ljudi ispred Tužilaštva u Banjoj Luci zbog hapšenja Milana Miličevića: Traže da se pusti na slobodu

Više stotina građana okupio se ispred Republičkog javnog tužilaštva RS u znak protesta zbog hapšenja predsjednika SDS-a Milana Miličevića.

Među okupljenim je i veliki broj stranačkih funkcionera opozicionih stranaka u RS, kao i članovi porodice Milana Miličevića.

Oni smatraju da je ovo obračun s opozicijom i politički montiran proces te traže da se predsjednik SDS-a pusti na slobodu.

Skup osiguravaju jake policijske snage.

Podsjećamo, Miličević je uhapšen jer se sumnja da je davao novac za promjenu većine u Gradskom vijeću Teslić. S njim su uhapšena i dva odbornika.