SDA-ovi parlamentarci traže izmjene Zakona kojim će se omogućiti finansiranje javnog servisa

Klub zastupnika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog Zakona o dopuni Zakona o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine.

Cilj ovih dopuna Zakona je da se BHRT-u omogući sufinansiranje poslovanja sa Budžeta institucija BiH kako bi se pokrila nedostajuća sredstva za normalno funkcioniranje Javnog servisa.

Naime, kao što je poznato BHRT već duže vrijeme ima ozbiljne poteškoće u poslovanju zbog čega su se obraćali različitim organima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj problem je dodatno usložnjen stupanjem na snagu Odluke Vlade FBiH o minimalnoj plaći u iznosu od 1000 KM što je dovelo do obaveze usklađivanja plaća za 65 % uposlenika BHRT-a, a to je ovaj Javni servis dovelo u posebno tešku situaciju.

Ovim prijedlogom, ukoliko bude usvojen, omogućilo bi se da se već u Budžetu za 2025. godinu predvide sredstva koja bi se po zahtjevu BHRT-a mogla aktivirati u svrhu namirivanja nedostajućeg iznosa neophodnog za normalno funkcioniranje Javnog servisa BHRT.

Klub SDA je podnio zahtjev da se ove dopune Zakona razmatraju po hitnoj proceduri na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.