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UŽAS

Galerija fotografija pokazuje razmjere katastrofe: Kontejneri na sve strane puni, širi se nesnošljiv smrad

Na svakom koraku u gradu se vide pacovi i to u jeku turističke sezone

Grad u smeću - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

10.6.2025

Nakon što smo objavili fotografije o tome kako se Sedrenik guši u smeću, javili su nam se čitatelji koji su poslali još mnoštvo fotografija koje pokazuju razmjere katastrofe.

I dok gradom hara epidemija leptospiroze, nadležne službe se nisu u stanju izboriti s ovim problemom, a u preduzeću "Rad" se na društvenim mrežama "obračunavaju" s građanima koji bacaju kabasti otpad pored kontejnera.

Na svakom koraku u gradu se vide pacovi i to u jeku turističke sezone.

Vlada KS nije u stanju ni da sazove konferenciju za medije kako bi progovorila o problemima, a kamoli da ih riješi.

# SEDRENIK
# SMEĆE
# SARAJEVO
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