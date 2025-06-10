Galerija fotografija pokazuje razmjere katastrofe: Kontejneri na sve strane puni, širi se nesnošljiv smrad

Nakon što smo objavili fotografije o tome kako se Sedrenik guši u smeću, javili su nam se čitatelji koji su poslali još mnoštvo fotografija koje pokazuju razmjere katastrofe.

I dok gradom hara epidemija leptospiroze, nadležne službe se nisu u stanju izboriti s ovim problemom, a u preduzeću "Rad" se na društvenim mrežama "obračunavaju" s građanima koji bacaju kabasti otpad pored kontejnera.

Na svakom koraku u gradu se vide pacovi i to u jeku turističke sezone.

Vlada KS nije u stanju ni da sazove konferenciju za medije kako bi progovorila o problemima, a kamoli da ih riješi.