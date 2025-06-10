Ekološka katastrofa u Istočnoj Hercegovini: Isušenjem rijeke nastao pomor podvodnog svijeta

Čišćenje Pridvoračkog kraka rijeke Trebišnjice potpunim isušivanjem dovelo je do pomora podvodnog svijeta, nakon čega su ostali užasni prizori.

Naime, građani su na društvenim mrežama dijelili brojne fotografije koje su prikazivale veliku količinu mrtvih riba, ali i rakova i ostalih vodenih životinja, prenosi BN.

Probijen rok

Iako je planirano da čišćenje traje deset dana, ovaj rok je već probijen a stanovnici Trebinja ovakav način čišćenja riječnog dna nazivaju ekološkom katastrofom.

Iako iz Hidroelektrana na Trebišnjici godinama uvjeravaju javnost da poštuju biološki i vodoprivredni minimum, prizori ovjekovječeni nakon potpunog isušivanja Pridvoračkog kraka to demantuju.

Ovaj dio Trebišnjice isušen je 27. maja uz obećanje odgovornih da će sve biti gotovo za deset dana. Rok je već probijen, a Stefan Ratković, ribolovac i osnivač grupe ‘‘Fishing Trebinje‘‘ koja se bavi promocijom sportskog ribolova i zaštitom Trebišnjice smatra da je na ovaj način pričinjen ekocid.

- Grad Trebinje vodi malo računa o Trebišnjici i našim vodama. Samim tim, isušivanje Pridvoračkog kraka je jedna velika ekološka katastrofa jer time je uništeno dosta podvodnih životinja, a i prica, labudova, patki i tako dalje.

Oni misle da se to sve riješava tako što će poribniti rijeku, ali riba je najmanji problem, tu ima dosta rakova, larvi, podvodnih gmizavaca i mislim da i njihovo puštanje rijeke dovodi do presušivanja jer rijeka je ispod biološkog minimuma, od 9 do 12 kubika bi trebalo minimalno da bude, a ide na neka 3 kubika i zbog toga nam se voda pretvara u baru, a oni je sve manje i čiste i nikako se ne zalažu za naš grad - rekao je Stefan Ratković.

Trebinjska javnost već godinama polemiše o stanju u kojem se nalazi Trebišnjica, a mnogi su nezadovoljni odnosom rukovodstva grada prema trebinjskom biseru.

Potpuna kontradiktornost

S druge strane, razlog za isušivanje Pridvoračkog kraka, isključivo je ekonomske prirode, tvrde trebinjski opozicionari.

- Ja sam se dugo pitao zašto se Trebišnjica ne čisti, zašto nije u finom stanju, ipak smo mi turistički grad, ulažemo u turizam i sve ostalo, ali nikako nisam priželjkivao da se na ovakav način čisti taj krak koji je trenutno isušen jer to je sve jedna potpuna kontradiktornost jer ako pogledate da neki ljudi najprije poribnjavaju određeni dio, a onda to isušuju i ubijaju sve te vrste koje se nalaze u vodi.

To je jedna potpuna anarhija što je samo odraz vođenja ovog grada i odraz vođenja ove republike. Ne čudim se svemu tome što gledam, ali mi je jako žao. Prva stvar, probijen je rok, a druga stvar, ubijeni su rakovi, ribe i sve vrste koje su bile u vodi su pomrle i ne možete da prođete od nesnosnog smrada, što nije dobro za jedan turistički grad - naveo je za BN televiziju Lazar Radan iz liste Za pravdu i red.