Vojna vozila, helikopteri i dronovi: Zajednička vježba EUFOR-a i Oružanih snaga BiH

Snage Europske unije u BiH (EUFOR) oglasile su se nakon drugog dana vježbi "Kombinovani odgovor 25".

Kako je objavljeno, drugi dan vježbi je započeo usavršavanjem procedura na komandnim mjestima između pripadnika EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

- Oni su se suočili sa raznim situacijama, dokazujući svoju interoperabilnost i spremnost. Od kontrole mase i nereda do uspostavljanja privremenih kontrolnih punktova i izbjegavanja zasjeda, snage EUFOR-a i OSBiH su snažno – uz zračnu podršku OSBiH, osigurale uspjeh u operacijama naveli su iz EUFOR-a.

- Kako su dodali iz EUFOR-a, vojna vozila, helikopteri i dronovi odigrali su ključnu ulogu u izviđačkim i operacijama čišćenja, demonstrirajući preciznost, profesionalnost i iskustvo na najvišem nivou.

Ova zajednička vježba, koju organizuju OSBiH, dio je tekućih napora za jačanje međunarodne vojne saradnje kroz kombinovanu obuku. Kombinovani odgovor 25" odražava zajedničku posvećenost EUFOR-a i OSBiH osiguravanju stabilnog okruženja i jakim profesionalnim vojnim vezam - saopćeno je.