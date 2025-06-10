Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"KOMBINOVANI ODGOVOR 25"

Vojna vozila, helikopteri i dronovi: Zajednička vježba EUFOR-a i Oružanih snaga BiH

Vježba je dio tekućih napora za jačanje međunarodne vojne saradnje kroz kombinovanu obuku

Tokom drugog dana vježbi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
E. Ć.

10.6.2025

Snage Europske unije u BiH (EUFOR) oglasile su se nakon drugog dana vježbi "Kombinovani odgovor 25". 

Kako je objavljeno, drugi dan vježbi je započeo usavršavanjem procedura na komandnim mjestima između pripadnika EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

- Oni su se suočili sa raznim situacijama, dokazujući svoju interoperabilnost i spremnost. Od kontrole mase i nereda do uspostavljanja privremenih kontrolnih punktova i izbjegavanja zasjeda, snage EUFOR-a i OSBiH su snažno – uz zračnu podršku OSBiH, osigurale uspjeh u operacijama naveli su iz EUFOR-a.

- Kako su dodali iz EUFOR-a, vojna vozila, helikopteri i dronovi odigrali su ključnu ulogu u izviđačkim i operacijama čišćenja, demonstrirajući preciznost, profesionalnost i iskustvo na najvišem nivou.

Ova zajednička vježba, koju organizuju OSBiH, dio je tekućih napora za jačanje međunarodne vojne saradnje kroz kombinovanu obuku. Kombinovani odgovor 25" odražava zajedničku posvećenost EUFOR-a i OSBiH osiguravanju stabilnog okruženja i jakim profesionalnim vojnim vezam - saopćeno je.

# ORUŽANE SNAGE BIH
# EUFOR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.