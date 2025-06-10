U znak podrške Miličeviću: Funkcioneri SDS-a predvođeni Ljubišom Petrovićem će prespavati ispred tužilaštva

Grupa građana i opozicionara planira večeras prespavati ispred zgrade Republičkog javnog tužilaštva u Banjoj Luci u znak protesta zbog hapšenja predsjednika SDS-a Milana Miličevića. Među njima je i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Ovakva najava dolazi nakon što su funkcioneri SDS-a ranije zatražili ispred Tužilaštva da Miličević bude pušten na slobodu. Cjelodnevna drama SDS Bijeljina je organizovala i autobuse za Banju Luku, a isto su uradile i druge općinske stranačke organizacije.

Podsjetimo, Milan Miličević je uhapšen jučer u ranim jutarnjim satima, a policija ga je sprovela u Banju Luku nakon cjelodnevne drame i višesatnog pretresa kuće u Tesliću, gdje je bio okupljen veći broj njegovih pristalica. Njega se tereti kako je s odbornicima u Skupštini grada Teslić Mehmedom Dubravcem i Mešom Jašarevićem počinio krivična djela trgovina utjecajem i primanje mita. Najavljeni veliki protesti Republičko javno tužilaštvo RS saopćilo je danas kako su Miličević i Dubravac osumnjičeni da su dali Jašareviću 330.000 KM.

Ranije je saopćeno kako je kod Miličevića pronađeno 400.000 KM, a on je rekao kako je "u pitanju ušteđevina pet ljekara koji su sakupljali taj novac najmanje deset godina". Osim toga, SDS je za sutra najavio velike proteste zbog hapšenja Miličevića.