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U BANJOJ LUCI

U znak podrške Miličeviću: Funkcioneri SDS-a predvođeni Ljubišom Petrovićem će prespavati ispred tužilaštva

Osim toga, SDS je za sutra najavio velike proteste zbog hapšenja Miličevića

Grupa građana i opozicionara. Dejan Rakita / Pixsell

E. Ć.

10.6.2025

Grupa građana i opozicionara planira večeras prespavati ispred zgrade Republičkog javnog tužilaštva u Banjoj Luci u znak protesta zbog hapšenja predsjednika SDS-a Milana Miličevića.

Među njima je i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Ovakva najava dolazi nakon što su funkcioneri SDS-a ranije zatražili ispred Tužilaštva da Miličević bude pušten na slobodu.

Cjelodnevna drama

SDS Bijeljina je organizovala i autobuse za Banju Luku, a isto su uradile i druge općinske stranačke organizacije.

Podsjetimo, Milan Miličević je uhapšen jučer u ranim jutarnjim satima, a policija ga je sprovela u Banju Luku nakon cjelodnevne drame i višesatnog pretresa kuće u Tesliću, gdje je bio okupljen veći broj njegovih pristalica.

Njega se tereti kako je s odbornicima u Skupštini grada Teslić Mehmedom Dubravcem i Mešom Jašarevićem počinio krivična djela trgovina utjecajem i primanje mita.

Najavljeni veliki protesti

Republičko javno tužilaštvo RS saopćilo je danas kako su Miličević i Dubravac osumnjičeni da su dali Jašareviću 330.000 KM.

Ranije je saopćeno kako je kod Miličevića pronađeno 400.000 KM, a on je rekao kako je "u pitanju ušteđevina pet ljekara koji su sakupljali taj novac najmanje deset godina".

Osim toga, SDS je za sutra najavio velike proteste zbog hapšenja Miličevića.

- Pokažimo sutra svi zajedno da se borimo za slobodu RS. Naš predsjednik Milan Miličević častan je čovjek kojem je zloupotrebama MUP i pravosuđa, bez materijalnih dokaza, uskraćena sloboda - naveli su iz SDS-a.

# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
# BANJA LUKA
# LJUBIŠA PETROVIĆ
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