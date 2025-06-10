Nikšić se sastao sa Stanivukovićem: Pokrenuli smo niz infrastrukturnih projekata

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić održao je u utorak sastanak sa gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem.

- Zahvaljujući saradnji s gradom Banja Lukom već smo pokrenuli niz infrastrukturnih projekata u naseljima gdje žive povratnici – od ulica Jasmira Malčića do Subotičke. Znam da to nisu velike vijesti na naslovnicama, ali jesu velike promjene za ljude koji tamo žive.

Upravo ti zajednički projekti između Vlade Federacije BiH i lokalnih zajednica u Banja Luci su bili tema današnjeg sastanka sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.

Nastavljamo odgovorno. Federalna vlada će i u budućnosti ulagati tamo gdje postoji potreba i spremnost za rad na dobrobit svih. Nama je važno da svaki čovjek, bez obzira gdje živi, osjeti da institucije stoje iza njega. Posebna obaveza je briga za povratnike i građenje partnerskih odnosa sa Banja Lukom kao mjestom od posebnog značaja i važnim bosanskohercegovačkim centrom - saopćio je Nikšić nakon sastanka.