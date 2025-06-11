Šarović smatra da je pronađeni novac kod Miličevića "tanak argument": "Ako ima porijeklo novca, nije bitno gdje ga drži"

Bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović komentarisao je hapšenje aktuelnog predsjednika stranke Milana Miličevića, unutarstranačke turbulencije te širu političku situaciju u Bosni i Hercegovini.

- Naravno, imam pravo da sumnjam, s obzirom na dosadašnja iskustva s ovom vlašću u Republici Srpskoj, da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se diskredituje opozicija - izjavio je Šarović govoreći o Miličevićevom hapšenju.

Dodao je da očekuje brz rasplet slučaja.

- Očekujem da se stvari uskoro razjasne, a predsjedniku SDS-a želim sve najbolje i da dokaže da se radi upravo o onome o čemu govorim – da otkloni sve moguće sumnje i optužbe sa sebe. U to, na neki način, i vjerujem - rekao je.

"Tanak argument"

Komentarisao je i navode tužilaštva da je u Miličevićevom domu pronađeno oko 400.000 KM.

- Možete imati koliko god novca želite u kući – to zavisi od vaših mogućnosti. Da li ćete ga držati u banci ili kod kuće, vaše je pravo. Ali, uvijek se postavlja pitanje: imate li porijeklo tog novca? Ako ga imate, onda taj novac možete držati gdje god želite. Međutim, iznošenje optužbi samo zato što neko ima određenu količinu novca kod sebe i na osnovu toga zaključivati da je ukraden ili stečen korupcijom – to nije u redu. Takve stvari su u nadležnosti institucija i ne bi trebalo da budu plasirane iz tužilaštva ili suda, jer se time unaprijed sugerišu zaključci i stvaraju pretpostavke - rekao je Šarović za FTV.

Naglasio je kako smatra da je slab argument tvrditi da novac automatski ukazuje na korupciju.

- To je tanak argument, ako se misli da taj novac potiče iz neke koruptivne radnje - dodao je.

"Jednak tretman za sve"

Podsjetio je i na ranije afere koje, kako kaže, nisu bile predmet ozbiljne istrage.

- Sjetite se afere s takozvanim "papcima" prije nekoliko godina - sama Željka Cvijanović je na audio snimku priznala da su kupili dva ili više njih. Pa zašto tada tužilaštvo nije bilo revnosno, zašto nisu postupili i priveli pravdi one koji su učestvovali u tome - upitao je Šarović.

Istakao je kako traži jednake kriterije za sve, bez obzira na političku pripadnost.

- Želim da skrenem pažnju na potrebu za jednakim aršinima, jednakom pravdom, jednakim postupanjem u sličnim situacijama – a toga ovdje očigledno nema - poručio je.

Na kraju je naglasio da želi da se slučaj dovede do kraja, jer je to u interesu svih, uključujući i Miličevića.

- Nemam ništa protiv da se ovaj slučaj dovede do kraja. Pretpostavljam da to žele svi učesnici, uključujući i Miličevića – vjerujem da mu je cilj da se utvrdi prava istina. A do istine i pravde mora se doći. No, ako govorimo o pravdi, onda ona mora biti dostupna svima - zaključio je Šarović.