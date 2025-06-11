I danas se održava skup podrške Miličeviću, očekuje se odluka Okružnog suda o pritvoru

Lider Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević, koji se tereti za korupciju, jutros je iz Republičkog tužilaštva prebačen u Okružni sud u Banjoj Luci, gdje će biti donesena odluka o tome da li će mu biti određen pritvor.

Građani koji protestuju u znak podrške Miličeviću okupili su se i ispred zgrade Okružnog suda. Najuporniji među njima, uglavnom aktivisti SDS-a predvođeni gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem, nastavili su proteste ispred suda, tražeći da Milićević odmah bude pušten na slobodu.

– Njih pedesetak, koji su noć proveli ispred Tužilaštva, odmah su se uputili pred sud, prateći Miličevića, a u međuvremenu pristižu i drugi nezadovoljni građani te pristalice opozicije iz raznih krajeva Republike Srpske – izjavio je za Srpskainfo Stefan Gavrić, predsjednik Gradskog odbora SDS-a u Doboju, koji se takođe nalazi ispred zgrade Okružnog suda u Banjoj Luci.

Očekuje se da će se demonstrantima tokom dana pridružiti i lider Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović.