Video / Tomo Spahović: Kada je moj rahmetli brat Benjo skrivio nesreću, svi su ga razapinjali, a sada kada je on poginuo zbog tuđe greške, svi šute!

Čekao sam da završi dženaza i da se sve smiri, a onda sam postavio nekoliko logičnih pitanja – šta je s čovjekom koji je skrivio nesreću u kojoj je moj brat Benjamin Spahović poginuo. Ovo su riječi Tome Spahovića, MMA borca.

On u razgovoru za portal „Avaza“ kaže, da mu se čini, da niko ne bi reagirao, ni Tužilaštvo ni druge institucije, ali ni mediji, da nije postavio pitanje na društvenim mrežama – zašto nije pritvoren vozač Passata Damir Begić.

- Hvala vama što ste se odazvali, nakon što sam ja reagirao. Imao sam potrebu da se oglasim, samo iz razloga jer sam veliki pravednik. Ja u životu šta god da uradim, ja sam zato da odmah odgovaram. Nikad neću bježati od odgovornosti ako nešto napravim, ako sam nešto kriv treba da odgovaram, ako odgovaram ja, treba da odgovara svako. Moj brat Benjo, objavio sam post u kojem sam napisao, da se sve vrijeme pisalo o njemu a nije se pisalo o čovjeku koji je skrivio nesreću, on se totalno zaboravio. Sva ova dešavanja dok su bila, nije mi to palo napamet, iskreno da razmišljam o tome. Jer ljudi kad su me pitali, ja sam rekao institucije rade svoj posao i nemam potrebe da o tome brinem – kaže Spahović.

Kaže kad su se stvari malo slegle uzeo je da vidi kako i šta se radi.

- Desio se udes, prouzrokovana je nesreća, ja ne znam ništa. Sramota da mediji nisu objavili ime i prezime čovjeka, sliku, da javnost bude upoznata ko je to napravio. Da je kojim slučajem obrnuta situacija, da je Benjo skrivio nesreću, svi postojeći mediji bi pisali o Benji, puno ime i prezime, njegova slika, historiju od prije sve bi se to objavilo. Uz to bi se ubacili i drugi. Ja razumijem medije, trebaju klikovi, naslovnice, tekstovi, komentari, sve ja to razumijem. Mediji će uvijek pisati o političarima, medicinarima, sportistima, policajcima, kriminalcima o ljudima koji su iz javnog mnijenja, a ovamo neki automehaničar, kozmetičar, bioenergičar, koji je pod navodnim znacima medijima neinteresantan neće ga ni pominjat. U ovom slučaju stavili su se samo inicijali D. B. prvu noć i nikom ništa. Ja se pitam, ako ja i moj brat i drugi ljudi odmah budu meta tužilaštva, policije, suda, medija, zašto sam ja drugačije tretiran?

Kaže da je šokiran prijedlogom Tužilaštva KS da se vozaču Passata oduzme vozačka dozvola.

- Kada sam vidio šta je portparolka tužilaštva KS izjavila i to je izjavila kada ste je vi kontaktirali. Prije toga ništa nije bilo u javnosti. Moj post je dakle podstakao da se to pojavi u javnosti. Kada sam vidio da Tužilaštvo daje prijedlog za oduzimanje vozačke dozvole, a s druge strane je smrtni ishod, to je takav apsurd, da ja to nikad nisam vidio niti čuo. Ja da sam napravio nesreću ili skrivio, niko ne bi dao prijedlog da mi se oduzima vozačka, već bi mi automatski bio određen pritvor, bez pogovora. Da li to bio ja ili Benjo, odmah bi tako bilo. Upućuju prijedlog za oduzimanje vozačke dozvole, Sud odmah odbija i neka je Sud odbio, kome je bitna vozačka dozvola. Da se osvrnem i na vozačku dozvolu mog brata Benje. Ljudi neupućeni lupaju gluposti, pišu sve i svašta, kažu imao zabranu da vozi. Jeste B kategoriju, da vozi automobil. Ali je imao validnu dozvolu da vozi motor – objašnjava Tomo Spahović.

Povukao je paralelu sa nesrećom koju je skrivio njegov brat rahmetlji Benjamin Spahović.

- Druga stvar Benjo, moj brat rahmetli kada je prije par godina napravio saobraćajnu nesreću u kojoj, Bogu hvala, smrtni ishod nije bio. Svi su ga razapinjali. Odmah je uhapšen, određen mu je pritvor, dobio je kaznu. I sve po zakonu što ja opravdavam. Nikad nisam rekao da to tako ne treba biti. Evo ja prvi ako nešto napravim treba da odgovaram, ja i svako. Zakon treba da bude isti za sve. Ako ima zakona, ako ima slijed, treba da bude za sve isto. Ja vjerujem i u institucije, u policiju, tužilaštvo, sud. Čast ljudima koji rade svoj posao, ali u svakoj sferi imaš ljude koji ne rade kvalitetno svoj posao. Sudski epilog će svakako biti. Svoj krajnji sud mogu dati kada se završi sudski epilog. Zašto, jer bi svi odgovarali. Niko nas, kao porodicu oštećenog nije kontaktirao ni policija, ni tužilaštvo, ni sud. Tužilaštvo je trebalo obavijestiti javnost. Ja da nisam to objavio bila bi tišina, niko ne bi ni spominjao – dodaje Tomo Spahović.

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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