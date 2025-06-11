Otkazana Konferencija evropskih rabina u Sarajevu: Organizatori pozvali na zabranu članstva BiH u EU

Konferencija evropskih rabina (CER) koja je trebala biti održana u Sarajevu od 16. do 18. juna otkazana je.

Glavni rabin Pinchas Goldschmidt, predsjednik Konferencije evropskih rabina izjavio je da se CER održava svake godine, a da je trebala biti održana u Sarajevu u Swisshotelu.

- Glavni rabini iz cijele Evrope, uključujući Francusku, Nemačku, Holandiju i Ujedinjeno Kraljevstvo, trebalo je da se okupe kako bi razgovarali o najhitnijim pitanjima koja danas pogađaju evropski jevrejski život i pitanjima slobode vjeroispovjesti ili uverenja. Šokantno, hotel je iznenada otkazao naš događaj - navodi se u saopćenju CER-a.

Otvoreno pismo

Navode da je otkazivanje uslijedilo nakon otvorenog pisma koje je napisao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, a koje je objavljeno u medijima. Ističu da je on pozvao organizatore da otkažu konferenciju u Sarajevu, te da je u pismu uputio oštru kritiku Državi Izrael, nazivajući je “genocidnim entitetom”.

- Nijedan drugi zvaničnik bosanske vlade nije kontaktirao Konferenciju evropskih rabina. Osjećamo se nepoželjno, a ovaj poslednji trenutak ministarskog bojkota jevrejskih evropskih građana, koji su posvećeni isključivo promociji jevrejskog života u Evropi i unapređenju dijaloga i demokratije širom kontinenta, sraman je - navodi se.

Dodaju da događaji CER-a podstiču dijalog, jačaju međuvjerske aktivnosti i promovišu javno angaživanje.

- Ovo je gubitak za Sarajevo. Oduševljeni smo što će vlada Bavarske podržati premještanje našeg događaja u Minhen, a mi, kao organizacija, nastavit ćemo nesmetano da podržavamo jevrejske zajednice Evrope - navodi se u saopćenju.

Priznanje za Karić

Dodaju da odluka o blokiranju konferencije na evropskom tlu nije samo alarmantna već i otkriva mnogo.

- To je jasno kršenje obaveza i vrijednosti EU (Povelja o osnovnim pravima Evropske unije, članovi 10 i 22; Deklaracija Evropskog vijeća o antisemitizmu, 2020). Bosna i Hercegovina bi svakako trebalo da bude isključena iz procesa pristupanja Evropskoj uniji nakon ovog sramnog proganjanja evropske vjerske grupe. Sarajevo se proglasilo ‘gradom otvorenosti i tolerancije’ za sve osim za Jevreje - zaključuju se u saopštenju.

Jučer su se organizatori Konferencije zahvalili bivšoj gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić i odali joj priznanje za domaćinstvo zato što je podržala “proizraelske i procionističke organizacije”.