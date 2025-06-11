Staniša Gluhajić se nije vratio s bolovanja: Hoće li Sud BiH promijeniti postupajućeg sudiju u predmetu protiv Dodika

Predsjednik Apelacionog vijeća Suda BiH koje u drugostepenom postupku treba suditi predsjedniku RS Miloradu Dodiku Staniša Gluhajić još se nije vratio s bolovanja.

Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH u predmetu protiv optuženog Milorada Dodika i Miloša Lukića zakazana za sutra, 12. juni.

Ročište ne može biti održano

Ipak, bez prisustva predsjednika sudskog vijeća ovo ročište ne može biti održano. Zbog toga u Sudu BiH razmatraju mogućnost zamjene sudije Gluhajića, piše Istraga.

Ukoliko Gluhajić ne zatvori bolovanje, Sud BiH će imenovati novog člana Apelacionog vijeća, koje još čine sudija Hilmo Vučinić i sutkinja Amela Huskić, koja je izvjestilac u predmetu Dodik.

Sudija Gluhajić je krajem maja naprasno otišao na bolovanje, nakon što je cistem CMS odredio da upravo njegovo vijeće odlučuje po žalbama u predmetu protiv Dodika.

Podsjetimo, Dodik je u februaru ove godine proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Kazna za Dodika

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest godina zabrane političkog djelovanja. Na ovu prvosgtepenu odluku sutkinje Sene Uzunović žalili su se i odbrana Milorada Dodika i Tužilaštvo BiH.

Uporedo sa slučajem OHR, protiv Dodika se vodi i krivični postupak u slučaju napada na ustavni poredak BiH. Dodik u ovom slučaju ima svojstvo osumnjičenog i, s obzirom na to da se nije odazivao pozivima Tužilaštva BiH, za njim je raspisana centralna potraga i određen mu je pritvor.

Međutim, policijske agencije BiH ga nisu uhapsile, iako je potraga raspisana još u martu ove godine, Dodik je osumnjičen zbog napada na ustavni poredak jer je potpisao zakone koji su propisali zabranu djelovanja pravosudnih i sigurnosnih agencija na području RS. Ustavni sud BiH je ove zakone koje je usvojila NSRS stavio van snage i oni, faktički, ne postoje. SIPA povremeno djeluje na području RS, ali ne i protiv Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića i premijera RS Radovana Viškovića koji su obuhvaćeni istom istragom, piše Istraga.