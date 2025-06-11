Hajrija Maksić za "Avaz" o sastanku direktora zdravstvenih ustanova iz oba entiteta

Planirane izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH bile su povod za organiziranje zajedničkog sastanka direktora zdravstvenih ustanova iz oba bh. entiteta. Sastanak je održan danas u bolnici “Sveti apostol Luka” u Doboju.

Sastanku u Doboju prisustvovala je i generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Hajrija Maksić, sa šeficom Službe za javne nabavke KCUS-a.

- Ono što je nedvojbeno je da se javne zdravstvene ustanove trebaju konsultovati i pitati za mišljenje prilikom donošenja ovakvih zakona. Posebno kada je riječ o javnim nabavkama u vrijeme vanrednih situacija poput epidemija, elementarnih nepogoda, kada u značajnoj mjeri otežavaju naš rad – kazala je Maksić za "Avaz".

O odredbama zakona u pripremi, a s obzirom da postoje nagovještaji određenih izmjena prijje konačnog usvajanja, preciznije će se odrediti pravni timovi zdravstvenih ustanova.