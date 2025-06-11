Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOBOJ

Hajrija Maksić za "Avaz" o sastanku direktora zdravstvenih ustanova iz oba entiteta

Najavila je da će se preciznije odrediti pravni timovi zdravstvenih ustanova

Hajrija Maksić. BHRT

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

11.6.2025

Planirane izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH bile su povod za organiziranje zajedničkog sastanka direktora zdravstvenih ustanova iz oba bh. entiteta. Sastanak je održan danas u bolnici “Sveti apostol Luka” u Doboju.

Sastanku u Doboju prisustvovala je i generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Hajrija Maksić, sa šeficom Službe za javne nabavke KCUS-a.

- Ono što je nedvojbeno je da se javne zdravstvene ustanove trebaju konsultovati i pitati za mišljenje prilikom donošenja ovakvih zakona. Posebno kada je riječ o javnim nabavkama u vrijeme vanrednih situacija poput epidemija, elementarnih nepogoda, kada u značajnoj mjeri otežavaju naš rad – kazala je Maksić za "Avaz".

O odredbama zakona u pripremi, a s obzirom da postoje nagovještaji određenih izmjena prijje konačnog usvajanja, preciznije će se odrediti pravni timovi zdravstvenih ustanova.

# ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
# HAJRIJA MAKSIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.